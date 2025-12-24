Navidad
Olentzero y Mari Domingi visitan a los niños de las capitales de Euskadi

Olentzero eta Mari Domingi Gasteizko udaletxean
18:00 - 20:00
Olentzero y Mari Domingi en el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Olentzero eta Mari Domingi Euskadiko hiribuetako umeekin izan dira
author image

EITB

Última actualización

Olentzero y Mari Domingi han realizado su última visita a los niños de Euskadi, previo a repartir los regalos de Nochebuena. La pareja ha estado presente en el Teatro Arriga de Bilbao, el Hospital de Basurto, en el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y y en el Hospital Universitario de Donostia.

Ayuntamiento de Vitoria Gipuzkoa Hospital Donostia Bizkaia Bilbao Ayuntamiento de Bilbao Hospital de Basurto Araba-Álava Donostia-San Sebastián Sociedad Comunidad Autonóma Vasca

