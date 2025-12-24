Olentzero eta Mari Domingi Euskadiko hiribuetako umeekin izan dira
Olentzerok eta Mari Domingik azken bisita egin diete Euskadiko haurrei, Gabon gaueko opariak banatu aurretik. Hain zuzen, Bilboko Arriaga Antzokian, Basurtuko Ospitalean, Gasteizko Udalean eta Donostiako Unibertsitate Ospitalean izan da bikotea.
Zure interesekoa izan daiteke
Garraio publikoak ordutegi bereziak izango ditu Gabon gauean Hego Euskal Herrian
Zerbitzu batzuek arratsalde-gau honetan aurreratuko dituzte azken bidaiak, eta kasu batzuetan gaueko zerbitzua indartuko da.
Nahi gabeko bakardadearen aurkako besarkadak
Gipuzkoako Foru Aldundiak 'Besarkaden jokoa' ekimen solidarioa jarri du martxan, opari-kutxa bat, "presak alde batera uzteko, pertsonak sentitzeko eta gogoratzeko" gonbidapenarekin. Dagoeneko salgai dago saltoki batzuetan, eta bildutako dirua Itxaropenaren Telefonoaren bi proiektutara bideratuko da.
12 urteko kartzela-zigorra eskatu dute bi gazterentzat, Donostian adingabe bat hiltzen saiatzeagatik
Eskolakide bat hiltzen saiatzea egotzi die gazteei Fiskaltzak. Dirudienez, erasotzailea "jeloskor" zegoen erasotutako adingabe bere bikotekidearekin "maite-jolasetan" ibiltzeagatik.
Artxandako parkeko horman izandako luizi baten ondorioz, ingurua itxi behar izan dute
Eremua hesitu dute eta obrak "proiektua amaitu bezain laster" egingo dituzte.
Olentzerok eta Mari Domingik agenda bizia dute gauean opariak banatu aurretik
Olentzeroren eta Mari Domingiren ekitaldi nagusiak Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean egingo dira, eta harrerak, hiri-ibilbideak eta kabalgatak izango dira.
Denboraldiko lehen itsas txakur grisak ikusi dituzte euskal kostaldean
Adituek gomendatu dute behatzeko gunea ez argitaratzea, animalia horiengana ez hurbiltzea hamar metro baino gutxiagora, "estresatu egin daitezkeelako", eta jatekorik ez ematea.
Albiste izango da: Olentzero eta Mari Domingiren gaua, Uvesco euskal inbertsoreen esku eta elkarretaratzeak Barakaldon
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Olentzerok eta Mari Domingik magiaz eta ilusioz bete dituzte Bilboko kaleak
Euria eta eguraldi makurra izan bada ere, ez dira falta izan pertsonaia mitologikoak, musika eta dantza. Etxeko txikienek ikazkina aurrez aurre ikusi eta agurtzeko aukera ere izan dute.
Indarkeria matxista egiturazkotzat jo du Argitanek, Barakaldon gertatutako hilketaren ostean
Azken hilketa matxista salatzeko eta emakumeen aurkako indarkeria gaitzesteko, elkarretaratzea egin du elkarte feministak.