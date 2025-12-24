Gabonak
Olentzero eta Mari Domingi Euskadiko hiribuetako umeekin izan dira

Olentzero eta Mari Domingi Gasteizko udaletxean
18:00 - 20:00
Olentzero eta Mari Domingi Gasteizko udaletxean. Argazkia: Europa Press.
EITB

Olentzerok eta Mari Domingik azken bisita egin diete Euskadiko haurrei, Gabon gaueko opariak banatu aurretik. Hain zuzen, Bilboko Arriaga Antzokian, Basurtuko Ospitalean, Gasteizko Udalean eta Donostiako Unibertsitate Ospitalean izan da bikotea.

Olentzero eta Mari Domingi: kabalgatak Euskal Herrian (Bilbo, Donostia, Gasteiz eta Iruñea)
