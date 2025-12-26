Falsificaciones
Intervenidos en Bizkaia más de 800 productos falsificados valorados en 35000 euros

Intervenidos en Bizkaia más de 800 productos falsificados valorados en 35.000 euros
18:00 - 20:00
Imágenes cedidas por la Guardia Civil.
Euskaraz irakurri: 800 produktu faltsutu baino gehiago atzeman dituzte Bizkaian
author image

EITB

Última actualización

La Guardia Civil ha intervenido más de 800 productos falsificados en Bizkaia, con un valor de 35000 euros. Las intervenciones se han realizado en Getxo (dos) y en Muxika. Por el momento, la policía a dos sospechosos como presuntos culpables.

Fraudes Bizkaia Getxo Gernika Lumo Sociedad

