Intervenidos en Bizkaia más de 800 productos falsificados valorados en 35.000 euros

Intervenidos en Bizkaia más de 800 productos falsificados valorados en 35000 euros
La Guardia Civil ha intervenido más de 800 productos falsificados en Bizkaia, con un valor de 35000 euros. Las intervenciones se han realizado en Getxo (dos) y en Muxika. Por el momento, la policía a dos sospechosos como presuntos culpables.
Te puede interesar
La Fiscalía pide 34 años para el acusado de asesinar de un tiro a su expareja en Pasaia
El crimen machista ocurrió el 30 de noviembre de 2024 y el varón se encuentra en situación de prisión provisional. Será juzgado en 2026 por un tribunal del jurado.
Será noticia: Viernes de frío y nieve, sin animales en las ferias y días sin pescado fresco en Bizkaia
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Visitas sorpresa en las playas: animales marinos que terminan varados
Ballenas, delfines, focas... De cuando en cuando algún animal marino queda varado en nuestras playas. La asociación Sareus se encarga de gestionar estos casos: de coordinar las respuesta y pedir ayuda a distintos agentes, de conseguir información científica y, en caso de que el animal haya fallecido, de las necropsias. Denis Benito, miembro de la asociación, explica cómo se actúa ante estos fenómenos.
Reabren parcialmente la autopista A-64 que une Baiona y Toulouse
Se ha abierto el tramo de Bearne. Sin embargo, los agricultores aún mantienen bloqueada la parte de Ipar Euskal Herria como protesta por las medidas contra la dermatosis nodular.
Éxito del fitness: gimnasios abiertos, incluso el día de Navidad
Hay personas que hacen ejercicio a diario, sin faltar un solo día, ni siquiera el día de Navidad. Para ellos, cada vez son más los gimnasios que abren sus puertas incluso en días tan señalados como el de hoy. Y es que, tras una buena sesión de ejercicios, uno se sienta con menos cargo de conciencia y más hambre en la mesa.
El Kontxapuzón de San Sebastián regresa con 200 participantes para apoyar a mujeres con cáncer de mama
La playa de La Concha ha sido el escenario del esperado Kontxapuzón, donde 200 valientes se han lanzado al agua para combatir el frío y recaudar fondos en beneficio de la asociación Katxalin. Tras el parón del año pasado debido a la presencia de medusas, el evento solidario, organizado por el CD Fortuna, ha reunido a la comunidad en una muestra de apoyo y solidaridad en esta tradicional cita navideña.
Detenido por causar daños en 17 vehículos en el barrio donostiarra de Aiete
Un hombre de 30 años ha sido detenido por la Ertzaintza esta pasada Nochebuena acusado de causar daños en 17 vehículos aparcados en la calle en San Sebastián, según informado este jueves el Departamento vasco de Seguridad.
Detenido en Azkoitia por intentar agredir sexualmente a una mujer
El agresor ha huido en una bicicleta y ha sido interceptado por dos testigos que le han seguido con sus vehículos Frente a lo sucedido, Itaia, en una concentración, ha llamado a hacer frente a las agresiones machistas.
La magia de Olentzero y Mari Domingi llega a los hogares vascos
Ilusión, nervios y sonrisas se repiten este 25 de diciembre en miles de casas de Euskal Herria. Las niñas y los niños descubren los regalos que Olentzero y Mari Domingi han dejado durante la noche, en una mañana marcada por la emoción.