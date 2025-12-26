Faltsifikazioak
800 produktu faltsutu baino gehiago atzeman dituzte Bizkaian 

Intervenidos en Bizkaia más de 800 productos falsificados valorados en 35.000 euros
18:00 - 20:00
Guardia Zibilak utzitako irudiak.
author image

EITB

Guardia Zibilak faltsututako 800 produktu baino gehiago atzeman ditu Bizkaian, 35.000 euroko balioarekin. Miaketak Getxon (bi) eta Muxikan egin dira. Oraingoz, bi pertsona dira ikerketapean ustezko errudun gisa.

Iruzurrak Bizkaia Getxo Gernika Lumo Gizartea

