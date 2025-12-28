TRANSPORTE
Desde este lunes será necesario el distintivo ambiental para acceder al Casco Antiguo de Pamplona

Podrán circular vehículos con etiquetas 0, Eco, B y C, además de los vehículos autorizados. El incumplimiento de estas normas se considerará una infracción grave, que podrá ser sancionada con una multa de 200 euros (100 euros en caso de pronto pago).

(Foto de ARCHIVO) Casco Antiguo de Pamplona. REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 05/1/2023

Casco Antiguo de Pamplona. Foto: Europa Press

Agencias | EITB

Este lunes entra en vigor la Zona de Bajas Emisiones de Pamplona, que engloba todo el Casco Antiguo de la ciudad, delimitado por la calle Taconera, calle Navas de Tolosa, paseo de Sarasate, calle Duque de Ahumada, calle Juan de Labrit, calle Vergel y calle Santo Domingo, por lo que será obligatorio el distintivo ambiental para acceder a esta zona.

Los accesos a esta zona estarán sujetos a clasificación medioambiental, de forma que podrán circular por ella vehículos con las etiquetas 0, Eco, B y C, además de los vehículos autorizados, informa el Ayuntamiento de Pamplona en un comunicado.

No obstante, existen casos en los que los accesos no están sujetos a distintivo medioambiental. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de ser residente del Sector 1 (Casco Antiguo) o del paseo de Sarasate (encuadrado en el Sector 2).

Tampoco deberán llevarlo los vehículos de personas con movilidad reducida ni dependientes, los titulares de plazas de garaje o que vayan a aparcar en un aparcamiento público, los titulares de establecimientos comerciales y hoteleros, los vehículos de emergencia, de obras, mudanzas o reparaciones y el transporte público.

Además, tampoco se exigirá cuando se vaya a hacer uso de los apeaderos de las calles Mercado y Juan de Labrit.

Por el contrario, sí están sujetos a las restricciones medioambientales vehículos de carga y descarga de paquetería de hasta 3,5 metros cúbicos de volumen de carga (para superiores no será obligatorio), los accesos puntuales de clientes de hoteles sin parking, para el reparto de comida a domicilio y para vehículos que participan en la organización o desarrollo de distintos eventos.

Igualmente, se exigirá el distintivo medioambiental para los accesos puntuales que se realizan a las distintas calles del Casco Antiguo durante 30 minutos.

El incumplimiento de estas normas se considerará una infracción grave, que podrá ser sancionada con una multa de 200 euros (100 euros en caso de pronto pago).

