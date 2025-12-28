Desde este lunes será necesario el distintivo ambiental para acceder al Casco Antiguo de Pamplona
Podrán circular vehículos con etiquetas 0, Eco, B y C, además de los vehículos autorizados. El incumplimiento de estas normas se considerará una infracción grave, que podrá ser sancionada con una multa de 200 euros (100 euros en caso de pronto pago).
Este lunes entra en vigor la Zona de Bajas Emisiones de Pamplona, que engloba todo el Casco Antiguo de la ciudad, delimitado por la calle Taconera, calle Navas de Tolosa, paseo de Sarasate, calle Duque de Ahumada, calle Juan de Labrit, calle Vergel y calle Santo Domingo, por lo que será obligatorio el distintivo ambiental para acceder a esta zona.
Los accesos a esta zona estarán sujetos a clasificación medioambiental, de forma que podrán circular por ella vehículos con las etiquetas 0, Eco, B y C, además de los vehículos autorizados, informa el Ayuntamiento de Pamplona en un comunicado.
No obstante, existen casos en los que los accesos no están sujetos a distintivo medioambiental. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de ser residente del Sector 1 (Casco Antiguo) o del paseo de Sarasate (encuadrado en el Sector 2).
Tampoco deberán llevarlo los vehículos de personas con movilidad reducida ni dependientes, los titulares de plazas de garaje o que vayan a aparcar en un aparcamiento público, los titulares de establecimientos comerciales y hoteleros, los vehículos de emergencia, de obras, mudanzas o reparaciones y el transporte público.
Además, tampoco se exigirá cuando se vaya a hacer uso de los apeaderos de las calles Mercado y Juan de Labrit.
Por el contrario, sí están sujetos a las restricciones medioambientales vehículos de carga y descarga de paquetería de hasta 3,5 metros cúbicos de volumen de carga (para superiores no será obligatorio), los accesos puntuales de clientes de hoteles sin parking, para el reparto de comida a domicilio y para vehículos que participan en la organización o desarrollo de distintos eventos.
Igualmente, se exigirá el distintivo medioambiental para los accesos puntuales que se realizan a las distintas calles del Casco Antiguo durante 30 minutos.
Un accidente de tráfico en Ribera Alta destapa varios robos con fuerza y acaba con la detención de cuatro personas
Dos hombres y dos mujeres fueron arrestados el pasado viernes tras sufrir un accidente con un coche robado e intentar deshacerse de una caja registradora sustraída. Otras dos personas se dieron a la fuga, y sufrieron otro siniestro. La Ertzaintza mantiene la búsqueda de ambos.
Tres pasajeros heridos al salirse de la calzada un autobús en Erriberabeitia
Han sido trasladados al hospital de Miranda de Ebro, y los demás han concluido el trayecto en otro autobús.
Personalidades de la cultura vasca se suben al escenario en el acto de Kontseilua para mostrar su apoyo al euskara
Actores, músicos y bertsolaris se han sumado esta tarde al acto a favor del euskera, y han cantado sobre el escenario con el clamor del público artistas como Gorka Urbizu, Maia Ibarne y Gontzal Mendibil, entre otros.
Miles de personas acuden a la llamada de Kontseilua para ser parte del "renacimiento" del euskera
El Bilbao Arena ha acogido un acto que busca socializar la necesidad de redoblar esfuerzos a favor de la supervivencia del euskera y lograr nuevos consensos sociopolíticos para dar un salto en las políticas lingüísticas. La próxima cita será el 13 de junio de 2026 en Pamplona.
Investigan la desaparición de una joven de 23 años en San Sebastián
Fue vista por última vez el pasado miércoles, la víspera del día de Navidad, y su familia denunció la desaparición el viernes.
Cinco años desde las primeras vacunas contra la COVID-19
EITB ha reunido a la primera mujer vacunada en Bizkaia contra la COVID-19 y a la enfermera que la inoculó, en el quinto aniversario. La expectación, el miedo, la esperanza y la desconfianza eran evidentes, ya que junto a lo que estábamos viviendo era un momento histórico. Con la llegada de las vacunas, la situación fue mejorando. Begoña, Itxaso y Jorge han recordado aquellos momentos.
Elgoibar celebra la primera feria sin animales tras la reinstauración de la prohibición por dermatosis nodular
La dermatosis nodular sigue generando preocupación en el sector primario. No se ha detectado ningún caso por el momento en Euskal Herria, pero debido al aumento de casos en Francia se ha vuelto a prohibir la presencia de animales en las ferias, como medida de prevención. La primera en cumplir con esta medida ha sido la Feria de Nochevieja en Elgoibar.
Ingresa en prisión el detenido por el intento de agresión sexual de Nochebuena en Azkoitia
Tras prestar declaración ante el juez de guardia, éste decretó su ingreso en prisión preventiva, acusado de un delito de agresión sexual en grado de tentativa.
Idurre Eskisabel: "El euskera seguirá en situación de emergencia lingüística si no se hace nada, pero tiene solución"
Pese a la emergencia lingüística que atraviesa actualmente el euskera, la secretaria general de Euskalgintzaren Kontseilua, Idurre Eskisabel, subraya que la situación tiene solución si se actúa. Destaca que el apego social al euskera es un factor clave, pero insiste en que, aunque el compromiso individual es imprescindible, no basta por sí solo y que son necesarias respuestas estructurales y políticas públicas sólidas.