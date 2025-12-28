GARRAIOA
Ibilgailuek derrigorrezko dute gaurtik ingurumen-bereizgarria Iruñeko Alde Zaharrean sartzeko

0, Eco, C eta B etiketak dituzten ibilgailuak sartu ahalko dira, baimendutako ibilgailuez gain. Arau horiek ez betetzea arau-hauste larritzat hartuko da, eta 200 euroko isuna ezarriko dute (100 euro, berehala ordainduz gero).

Iruñeko Alde Zaharra. Artxiboko argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Indarrean da jada Iruñeko Emisio Gutxiko Eremua, Alde Zahar osoa hartzen duena. Taconera kalea, Navas de Tolosa kalea, Sarasate pasealekua, Ahumada Dukearen kalea, Joan Albretekoaren kalea, Vergel kalea eta Santo Domingo aldapak mugatua, eta, beraz, ingurumen-bereizgarria nahitaezkoa izango da bertan sartzeko.

Eremu horretarako sarbideak ingurumen-sailkapenaren mende egongo dira, eta, beraz, 0, Eco, C eta B etiketak dituzten ibilgailuak eta baimendutakoak ibili ahalko dira bertan, Iruñeko Udalak ohar baten bidez jakinarazi duenez.

Kasu batzuetan ez da derrigorrezkoa izango ingurumen-bereizgarria. Alde Zaharreko (1. sektorea) edo Sarasate pasealekuko (2. sektorea) egoiliarrek, esaterako, ez dute beharko.

Era berean, ez dute eraman beharko mugikortasun urriko edo mendekotasuna duten pertsonen ibilgailuek, garajeen titularrek edo aparkaleku publiko batean aparkatu behar dutenek, denden eta hotelen titularrek, larrialdietarako ibilgailuek, obretako, aldaketetako edo konponketetako ibilgailuek eta garraio publikokoek.

Gainera, Merkatuko kaleko eta Joan Albretekoaren kaleko geralekuak erabiltzeko ere ez dute eskatuko.

Aitzitik, ingurumen-murrizketei lotuta egongo dira 3,5 metro kubikorainoko karga-bolumeneko paketeria kargatzeko eta deskargatzeko ibilgailuak (handiagoentzat ez da nahitaezkoa izango), aparkalekurik gabeko hoteletako bezeroak, janaria etxez etxe banatzeko eta ekitaldiak antolatzen parte hartzen duten ibilgailuak.

Era berean, ingurumen-bereizgarria eskatuko da Alde Zaharreko kaleetan gehienez 30 minuturako egiten diren sarbide puntualetarako.

Arau horiek ez betetzea arau-hauste larritzat hartuko da, eta 200 euroko isuna ezarriko da (100 euro, berehala ordainduz gero).

