Condenados a penas de internamiento en régimen cerrado dos menores involucrados en un intento de asesinato de otro menor en Donostia
Cuatro personas, estos dos menores y otros dos adultos que serán juzgados en marzo, intentaron asesinar a cuchilladas de un menor el pasado 13 de marzo, porque la víctima había "coqueteado" con la novia de uno de ellos durante las clases.
Dos menores involucrados en el intento de asesinato a cuchilladas de otro menor en San Sebastián el pasado 13 de marzo, cuando la víctima salía del centro educativo en el que estudia, han sido condenados a distintas penas de internamiento en régimen cerrado.
El primero de estos menores ha sido condenado a dos años de internamiento como autor material de un delito de asesinato en grado de tentativa con la agravante de disfraz (iba encapuchado), mientras que el segundo deberá cumplir un año y medio en este mismo régimen como cooperador necesario.
La sentencia que condena a ambos jóvenes es ya firme, después de que los dos reconocieran lo sucedido y llegaran a una conformidad con la Fiscalía en la vista que tuvo lugar días atrás en el Juzgado de Menores de la capital guipuzcoana.
Piden 12 años de cárcel para los dos mayores de edad
En este mismo caso también se encuentran involucrados dos jóvenes mayores de edad que serán juzgados el próximo mes de marzo en la Audiencia de Gipuzkoa y que se enfrentan a penas de doce años de cárcel por parte de la Fiscalía por estos hechos, que se habrían iniciado a raíz de los celos que uno de estos adultos sentía tras enterarse de que la víctima, compañero de colegio de su novia, intentaba "coquetear" con ella durante algunas clases.
Según el escrito de acusación del Ministerio Público, 15 días antes del ataque, la chica le había contado a su novio que un compañero de clase intentaba "coquetear" con ella durante las clases.
Esto provocó que el joven, supuestamente en un acto de venganza, tomara la decisión de presuntamente acabar con la vida de su compañero. Para ello, planeó el ataque con dos amigos, uno de ellos menor de edad, y consiguieron guantes de látex, pasamontañas y un cuchillo de cocina.
El 12 de marzo, los cuatro implicados se dirigieron al centro educativo donde estudiaba la víctima y, tras el final de las clases, atacaron al menor por sorpresa, dirigiendo el cuchillo hacia su cuello.
Afortunadamente, la víctima logró protegerse con su brazo, evitando lesiones graves, pero sufrió una herida en el hombro y otra en la zona lumbar.
A pesar de las heridas, el menor pudo escapar, evitando lo que pudo haber sido un desenlace fatal.
