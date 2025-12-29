Erregimen itxiko zigorrak ezarri dizkiete bi adin-txikikori, Donostian beste adingabe bat hiltzen saiatzeagatik
Bi adin txikiko horiek eta martxoan epaituko dituzten bi heldu adingabe bat labankadaz hiltzen saiatu ziren martxoaren 13an, biktimak horietako baten neska-lagunarekin "ligatzen saiatu" zelako eskolan.
Erregimen itxian bi urte eta urte eta erdiko zigor bana jarri die epaileak bi adin-txikikorik, Donostian, 2025eko martxoaren 13an, beste adin txikiko bat hiltzen saiatzeagatik, hura bere ikastetxetik atera zenean.
Kaputxa jantzita, erailketa-saiakeraren egile material gisa zigortu dute lehen adin-txikikoa, eta beharrezko laguntzaile gisa, berriz, bigarrena.
Sententzia irmoa da, eta ezin da errekurtsorik jarri, bi gaztetxoek gertatutakoa onartu eta Fiskaltzarekin adostasuna lortu ondoren.
12 urteko kartzela-zigorra eskatuko dute bi adin nagusikoentzat
Adinez nagusiak diren bi pertsona ere nahastuta daude kasuan eta martxoan epaituko dituzte horiek. Fiskaltzak hamabi urteko espetxe-zigorra eskatzen du eurentzat. Horietako baten jeloskortasunagatik hasi zen auzia.
Ministerio Publikoaren akusazio-idazkiaren arabera, erasoa gertatu baino 15 egun lehenago, neska batek bere mutil-lagunari -epaituko duten adin nagusiko pertsonetako bat- kontatu zion ikaskide bat berarekin "ligatu nahian" zebilela.
Bikotekideak, mendekua hartu nahian, mutil hori hiltzeko erabakia hartu omen zuen eta bi lagunekin planifikatu zuen erasoa, horietako bat adingabea. Erasoa gauzatzeko, burua estali eta latexezko eskularruak zein sukaldeko labana erabili zituen.
Martxoaren 12an, lau inplikatuak biktimaren ikastetxera gerturatu eta, klaseak amaitu ostean, adingabeari ezustean eraso zioten, labana lepoan sartzen saiatuz.
Zorionez, besoarekin babestea lortu zuen biktimak eta ez zuen lesio larririk izan baina zauriak jasan zituen sorbaldan eta gerrialdean.
Zaurituta egon arren, ihes egitea lortu zuen biktimak.
