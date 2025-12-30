Montaña

Aludes en la montaña: ¿Qué material debemos llevar?¿Cómo actuar ante una avalancha de nieve?

18:00 - 20:00
El equipo de rescate de Bomberos de Navarra
Euskaraz irakurri: Zer material eraman behar dugu mendira? Nola jokatu elur-jausi baten aurrean?
author image

EITB

Última actualización

Ante el riesgo de aludes es importante llevar el material de seguridad adecuado: un dispositivo arva, una pala y una sonda, nos pueden salvar la vida. Hay que actuar siempre con mucha prudencia y no perder nunca el respeto a la montaña.

Nieve Avalanchas de nieve Accidentes de montaña Bomberos Navarra Pirineos Sociedad

Jordi Richard, guía de alta montaña, desde Panticosa: "La capa de debajo está resbaladiza, no está compacta y hay que tener cuidado".

El Pirineo aragonés está viviendo uno de los invierno más fríos y nevados de los últimos años, lo que ha acrecentado mucho el peligro en la montaña.  ETB ha hablado con el guía de alta montaña Jordi Richard tras el accidente de Panticosa y ha relatado que hoy mismo han dado la vuelta cuando subían a Punta Escarrá. Ha pedido precaución, porque todavía puede haber más aludes en los próximos días.

