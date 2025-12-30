El Pirineo aragonés está viviendo uno de los invierno más fríos y nevados de los últimos años, lo que ha acrecentado mucho el peligro en la montaña. ETB ha hablado con el guía de alta montaña Jordi Richard tras el accidente de Panticosa y ha relatado que hoy mismo han dado la vuelta cuando subían a Punta Escarrá. Ha pedido precaución, porque todavía puede haber más aludes en los próximos días.