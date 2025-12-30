Zer material eraman behar dugu mendira? Nola jokatu elur-jausi baten aurrean?
Elur-jausien arriskuaren aurrean, garrantzitsua da mendira segurtasun-material egokia eramatea: arba gailu batek, pala batek eta zunda batek bizia salba diezagukete. Zuhurtasun handiz jokatu behar da beti, mendiarekiko errespetua inoiz galdu gabe.
Eneko Arrastuaren heriotzak samina eta atsekabea eragin ditu Irunen
Irun lur jota esnatu da gaur. Alkateak, errespetua eta doluminak plazaratu ditu familiarentzat eta, Eneko kide zen Erlaitz mendi elkarteko burua sinistu ezinik dago hainbesteko eskarmentua zuen mendizaleari horrelakorik gertatu izana.
Ertzaintza diskoteka handiak ikuskatzen ari da, Urtezahar gauari begira
700 lagunetik gorako edukiera duten gaueko aisialdirako zortzi lokal dira dira. Txikienak ikuskatzea udalen ardura da. Besteak beste, Segurtasun saila aztertzen ari da edukiera, ebakuazio-bideak eta suteen aurkako babesa betetzen diren.
Euskal administrazioek eskatu dute dermatosiaren aurkako txertaketa Euskadi osoan egitea, eta ez soilik Gipuzkoan
Eusko Jaurlaritzak negoziazio-bide bat ireki du Ministerioarekin txertaketa-estrategia zehazteko, abeltzaintza-karga handiagoko eremu berriak barne hartuta.
Gripe-kasuak % 41,5 jaitsi dira Euskadin azken astean, eta intzidentzia 667,88 kasukoa da 100.000 biztanleko
Gripearen bilakaeraren ondorioz, Osakidetzak ondorioztatu du kanpainaren gailurra igaro dela, baina birusaren bilakaerari "arreta handia" jarri behar zaiola azpimarratu du, batez ere urte amaierako jaiegunekin lotutako interakzio sozialak areagotu direlako.
Sendagiria jaso du Panticosako elur-jausian zauritutako emakume ordiziarrak
Astelehen honetan Panticosan (Huesca) elur-jausi batek harrapatuta zauritu zen emakumeari alta eman diote gaur goizean, Aragoiko Gobernuak jakinarazi duenez. Hipotermiak jota eraman zuten Huescako San Jorge Ospitalera. Istripu horretan bertan hiru pertsona hil ziren.
Erregimen itxiko zigorrak ezarri dizkiete bi adin txikikori, Donostian beste adingabe bat hiltzen saiatzeagatik
Bi adin txikiko horiek eta martxoan epaituko dituzten bi heldu adingabe bat labankadaz hiltzen saiatu ziren martxoaren 13an, biktimak horietako baten neska-lagunarekin "ligatzen saiatu" zelako eskolan.
Jordi Richard mendiko gidaria, Panticosatik: “Azpiko geruza labankor dago, ez dago trinko, eta kontuz ibili beharra dago”
Azken urteotako negurik hotzena eta elurtsuena izatean ari da Aragoiko Pirinioetan eta arriskutsua izan daiteke mendian ibiltzea. Jordi Richard mendiko gidariarekin hitz egin du ETBk, Panticosan gertatu den ezbeharraren ondotik. Gaur bertan, Punta Escarrara igotzen ari zirela buelta ematea erabaki dutela kontatu du. Adi ibiltzeko eskatu du, oraindik ere elur jausiak gerta daitezkeelako.
Elur-plaka bat hautsita gertatu da Panticosako elausoa
Fernando Beltran Blazquez Espainiako Gobernuak Aragoin duen ordezkariak azpimarratu du mendian sekula ez dagoela "zero" arriskurik. Hortaz, mendira atera baino lehen, eguraldi iragarpena kontsultatzea eta ondo prestatuta joatea gomendatu du.