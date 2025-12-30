Elur-jausiak mendian
Zer material eraman behar dugu mendira? Nola jokatu elur-jausi baten aurrean?

18:00 - 20:00

Nafarroako suhiltzaileen erreskate taldea.

EITB

Azken eguneratzea

Elur-jausien arriskuaren aurrean, garrantzitsua da mendira segurtasun-material egokia eramatea: arba gailu batek, pala batek eta zunda batek bizia salba diezagukete. Zuhurtasun handiz jokatu behar da beti, mendiarekiko errespetua inoiz galdu gabe.

Elurra Elur-jausiak Mendiko istripuak Suhiltzaileak Nafarroa Pirinioak Gizartea

Panticosa mendia
18:00 - 20:00
Duela  min.

Jordi Richard mendiko gidaria, Panticosatik: “Azpiko geruza labankor dago, ez dago trinko, eta kontuz ibili beharra dago”

Azken urteotako negurik hotzena eta elurtsuena izatean ari da Aragoiko Pirinioetan eta arriskutsua izan daiteke mendian ibiltzea. Jordi Richard mendiko gidariarekin hitz egin du ETBk, Panticosan gertatu den ezbeharraren ondotik. Gaur bertan, Punta Escarrara igotzen ari zirela buelta ematea erabaki dutela kontatu du. Adi ibiltzeko eskatu du, oraindik ere elur jausiak gerta daitezkeelako.

