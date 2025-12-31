FIN DE AÑO
Muchas personas despiden el año haciendo cima en Gorbea y Pagasarri

18:00 - 20:00
Por tradición o por puro gusto, son muchas personas las que han decidido despedir el año en la montaña. El Gorbea, con sus 1.482 metros, ha vuelto a ser uno de los destinos más concurridos, desde cuya cruz han llegado imágenes de saludo y felicitación para 2026. Y sin necesidad de subir tan alto, caminatas más accesibles como la del Pagasarri se han convertido, un año más, en punto de peregrinación navideña.

Sin uvas y con gominolas: Así despiden el año los más txikis en Basauri

Este mediodía en Basauri los más pequeños de la casa han podido celebrar el cambio de año en un ambiente festivo y en un horario adecuado para ellos. Sin esperar a la medianoche, la plaza de Arizgoiti ha reunido a numerosas familias y en lugar de las tradicionales uvas, han tomado 12 gominolas. La fiesta, organizada por la asociación de comerciantes, es ya una tradición arraigada en Basauri, una iniciativa que se extiende también a otros municipios.
