Muchas personas despiden el año haciendo cima en Gorbea y Pagasarri
Por tradición o por puro gusto, son muchas personas las que han decidido despedir el año en la montaña. El Gorbea, con sus 1.482 metros, ha vuelto a ser uno de los destinos más concurridos, desde cuya cruz han llegado imágenes de saludo y felicitación para 2026. Y sin necesidad de subir tan alto, caminatas más accesibles como la del Pagasarri se han convertido, un año más, en punto de peregrinación navideña.
