URTE AMAIERA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Jende askok agurtzen du urtea Gorbeian eta Pagasarrin gailurra eginez

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Tradizioz edo gustu hutsez, jende askok erabaki du urtea mendian agurtzea. Gorbeia, 1.482 metrorekin, jende gehien biltzen duen tokietako bat izan da berriro, eta 2026rako agur eta zorionak emateko irudiak iritsi dira bertatik. Eta hain gora igo beharrik gabe, Pagasarrikoa bezalako ibilaldi irisgarriagoak Gabonetako erromesaldi gune bihurtu dira aurten ere.

Euskal Mendiak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Mahatsik gabe eta gominolekin: Haurrak protagonista, Basaurik eguerdian 2025ari agur esan dio

Eguerdiko 12:00etan kanpaien hotsarekin 2025ari agur esan diote Basaurin, haurrek urte-aldaketa giro onean eta ordutegi egokian ospatu dezaten. Gauerdira arte itxaron gabe, merkatari elkarteak antolatzen duen festa urtez urte sendotzen doa; gero eta familia gehiagok parte-hartzen dute. Arizgoitiko plazan bildu dira ume eta guraso ugari, jai giroan. Kanpaiekin batera, mahatsak beharrean, 12 gominola jan dituzte.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X