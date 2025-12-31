Sin uvas y con gominolas: Así despiden el año los más txikis en Basauri
Este mediodía en Basauri los más pequeños de la casa han podido celebrar el cambio de año en un ambiente festivo y en un horario adecuado para ellos. Sin esperar a la medianoche, la plaza de Arizgoiti ha reunido a numerosas familias y en lugar de las tradicionales uvas, han tomado 12 gominolas. La fiesta, organizada por la asociación de comerciantes, es ya una tradición arraigada en Basauri, una iniciativa que se extiende también a otros municipios.
Te puede interesar
¿Qué debemos hacer y qué no si alguien se atraganta con las uvas de nochevieja?
La Cruz Roja de Euskadi lanza un vídeo formativo y recuerda cómo actuar correctamente ante un atragantamiento durante las comidas navideñas.
41 personas fallecidas en accidentes de tráfico en 2025, cuatro más que en 2024
La mortalidad de tráfico ha aumentado especialmente en Araba (16), con 7 personas fallecidas más, desciende en Gipuzkoa (16) y se mantiene en Bizkaia (9).
Carreras de San Silvestre: fiesta y deporte para despedir el año corriendo
En cuanto a las capitales de Hego Euskal Herria, la carrera popular de San Silvestre arrancará a las 12:30 horas en Vitoria-Gasteiz y a las 14:00 horas en San Sebastián. Por la tarde será el turno de Bilbao (16:30 horas) y Pamplona (16:45 horas).
Bilbao cierra hoy la moratoria para los vehículos sin etiqueta en la Zona de Bajas Emisiones
Desde este 31 de diciembre, la mayoría de los coches con categoría ambiental A ya no podrán acceder al centro de la villa, salvo excepciones concretas. ¿Qué vehículos podrán seguir entrando en la ZBE?
Pelar las uvas y cortarlas en cuatro trozos a lo largo puede prevenir atragantamientos en menores de 5 años
Expertos insisten en intentar evitar que los niños coman uvas enteras, frutos secos o caramelos y que lo hagan siempre con supervisión. Explican, además, cómo proceder en caso de atragantamiento.
Estos serán los juicios destacados en Euskadi en el 2026: asesinatos machistas, homicidios y presuntas filtraciones en la OPE de Osakidetza
Varios procesos centrarán el interés judicial durante todo el próximo año.
Normativa sobre el uso de pirotecnia: Prohibido en San Sebastián y Pamplona, 15 minutos de permiso en Vitoria y apelación a la responsabilidad en Bilbao
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y ayuntamientos de las capitales de Hego Euskal Herria piden extremar la precaución ante el lanzamiento de cohetes y petardos.
Irun despide a Eneko Arrastua
El cuerpo del montañero irundarra llegó anoche a la localidad guipuzcoana. El velatorio está instalado en el Tanatorio Crematorio Enalta, en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas y el funeral se celebrará el sábado en la iglesia de Santa María del Juncal.
Irún aguarda la llegada de Eneko Arrastua tras finalizar las labores de autopsia en Huesca
El Ayuntamiento de Sallent de Gállego ha declarado un día de luto en recuerdo de los tres fallecidos en el alud.