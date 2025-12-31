CAMPANADAS INFANTILES
Sin uvas y con gominolas: Así despiden el año los más txikis en Basauri

18:00 - 20:00
Campanadas infantiles en Basauri
Euskaraz irakurri: Mahatsik gabe eta gominolekin: Haurrak protagonista, Basaurik eguerdian 2025ari agur esan dio
EITB

Última actualización

Este mediodía en Basauri los más pequeños de la casa han podido celebrar el cambio de año en un ambiente festivo y en un horario adecuado para ellos. Sin esperar a la medianoche, la plaza de Arizgoiti ha reunido a numerosas familias y en lugar de las tradicionales uvas, han tomado 12 gominolas. La fiesta, organizada por la asociación de comerciantes, es ya una tradición arraigada en Basauri, una iniciativa que se extiende también a otros municipios.

