Sin uvas y con gominolas: Así despiden el año los más txikis en Basauri

Este mediodía en Basauri los más pequeños de la casa han podido celebrar el cambio de año en un ambiente festivo y en un horario adecuado para ellos. Sin esperar a la medianoche, la plaza de Arizgoiti ha reunido a numerosas familias y en lugar de las tradicionales uvas, han tomado 12 gominolas. La fiesta, organizada por la asociación de comerciantes, es ya una tradición arraigada en Basauri, una iniciativa que se extiende también a otros municipios.