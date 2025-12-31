HAURRENTZAKO KANPAIAK

Mahatsik gabe eta gominolekin: Haurrak protagonista, Basaurik eguerdian 2025ari agur esan dio

18:00 - 20:00

Haurrentzako kanpaiak Basaurin

EITB

Azken eguneratzea

Eguerdiko 12:00etan kanpaien hotsarekin 2025ari agur esan diote Basaurin, haurrek urte-aldaketa giro onean eta ordutegi egokian ospatu dezaten. Gauerdira arte itxaron gabe, merkatari elkarteak antolatzen duen festa urtez urte sendotzen doa; gero eta familia gehiagok parte-hartzen dute. Arizgoitiko plazan bildu dira ume eta guraso ugari, jai giroan. Kanpaiekin batera, mahatsak beharrean, 12 gominola jan dituzte.

Basauri Bizkaia Merkataritza Umeak Gizartea

