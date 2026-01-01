Los bomberos han extinguido esta madrugada un incendio declarado en varios contenedores en Algorta (Bizkaia), presuntamente provocado por el uso de material pirotécnico durante la celebración de Nochevieja. En las imágenes se aprecia a los efectivos trabajando para sofocar las llamas y el humo que salía de los contenedores afectados, sin que se hayan registrado daños personales.

Según el balance provisional de los Bomberos de la Diputación Foral de Bizkaia, desde la medianoche se han realizado un total de 22 intervenciones por incendios en el territorio. Cinco de ellas han sido incendios estructurales —dos en balcones, dos en andamios y uno en una fachada— y otras 17 han correspondido a incendios exteriores, principalmente en contenedores (13), además de tres toldos y un gallinero. Ninguna de las intervenciones ha sido considerada significativa.

En Álava, los bomberos han realizado nueve salidas por incendios de contenedores durante las primeras horas del año, en puntos dispersos de Vitoria-Gasteiz como la plazuela Los Goros, la plaza San Martín y las calles Chile, Cuadrilla de Mendoza, Ilustración y París. Todos los incendios han sido conatos o de escasa relevancia y no se han reportado daños.

En Pamplona, la Policía Municipal ha realizado un total de 161 intervenciones durante la noche de Nochevieja, atendiendo distintos incidentes relacionados con seguridad ciudadana y el cumplimiento de la normativa local, sin que se hayan registrado sucesos de especial gravedad.