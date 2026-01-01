INCENDIOS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La Nochevieja deja incendios de contenedores en Bizkaia y Álava sin daños de relevancia

Los bomberos han intervenido en Algorta y en varios puntos de Vitoria-Gasteiz por fuegos relacionados con la pirotecnia, mientras que la noche se ha saldado con varias detenciones y actuaciones policiales.

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Urtezahar gauean suteak piztu dira Bizkaiko eta Arabako edukiontzietan, kalte handirik eragin gabe
author image

EITB

Última actualización

Los bomberos han extinguido esta madrugada un incendio declarado en varios contenedores en Algorta (Bizkaia), presuntamente provocado por el uso de material pirotécnico durante la celebración de Nochevieja. En las imágenes se aprecia a los efectivos trabajando para sofocar las llamas y el humo que salía de los contenedores afectados, sin que se hayan registrado daños personales.

Según el balance provisional de los Bomberos de la Diputación Foral de Bizkaia, desde la medianoche se han realizado un total de 22 intervenciones por incendios en el territorio. Cinco de ellas han sido incendios estructurales —dos en balcones, dos en andamios y uno en una fachada— y otras 17 han correspondido a incendios exteriores, principalmente en contenedores (13), además de tres toldos y un gallinero. Ninguna de las intervenciones ha sido considerada significativa.

En Álava, los bomberos han realizado nueve salidas por incendios de contenedores durante las primeras horas del año, en puntos dispersos de Vitoria-Gasteiz como la plazuela Los Goros, la plaza San Martín y las calles Chile, Cuadrilla de Mendoza, Ilustración y París. Todos los incendios han sido conatos o de escasa relevancia y no se han reportado daños.

En Pamplona, la Policía Municipal ha realizado un total de 161 intervenciones durante la noche de Nochevieja, atendiendo distintos incidentes relacionados con seguridad ciudadana y el cumplimiento de la normativa local, sin que se hayan registrado sucesos de especial gravedad.

Comunidad Autonóma Vasca Incendios Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X