Urtezahar gauean suteak piztu dira Bizkaiko eta Arabako edukiontzietan, kalte handirik eragin gabe

Suhiltzaileek Algortan eta Gasteizko hainbat puntutan esku hartu dute pirotekniarekin zerikusia izan duten suak direla eta.

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Suhiltzaileek hainbat edukiontzitan piztutako sutea itzali dute gaur goizaldean Algortan (Bizkaia), ustez, Gabon Zahar egunean material piroteknikoa erabiltzeagatik. Irudietan ikus daitekeenez, suhiltzaileak lanean ari dira sua itzaltzeko, eta edukiontzietatik ateratzen ari zen kea arnastu dute, baina ez da kalte pertsonalik izan.

Bizkaiko Foru Aldundiko Suhiltzaileen behin-behineko balantzearen arabera, gauerditik hona 22 esku-hartze egin dira lurraldean, suteen ondorioz. Horietatik bost egiturazko suteak izan dira —bi balkoietan, bi aldamioetan eta bat fatxada batean—, eta beste 17 kanpoko suteei dagozkie, batez ere edukiontzietan (13), baita hiru olana eta oilategi bati ere. Esku-hartze bakar bat ere ez da esanguratsutzat jo.

Araban, suhiltzaileek bederatzi irteera egin dituzte edukiontzien suteen ondorioz, urteko lehen orduetan, Gasteizko hainbat tokitan, hala nola Los Goros plazatxoan, San Martin plazan eta Txile, Mendozako Kuadrilla, Ilustrazio eta Paris kaleetan. Sute guztiak txikiak izan dira, eta ez da kalterik izan.

Iruñean, Udaltzaingoak guztira 161 esku-hartze egin ditu Gabon Zahar gauean, herritarren segurtasunarekin eta tokiko araudia betetzearekin lotutako hainbat gertakariri erantzunez, eta ez da larritasun bereziko gertakaririk erregistratu.

 

Euskal Autonomia Erkidegoa Suteak Gizartea

