Muere un montañero atrapado por un alud en Huesca

Rescate del cadáver del montañero sepultado por un alud en Huesca. Forta
Euskaraz irakurri: Gizonezko mendizale bat hil da Huescan, elur-jausi batek harrapatuta

La Guardia Civil ha rescatado el cadáver del hombre de 54 años, vecino de Zaragoza, sepultado la tarde de este miércoles por un alud en la zona de Urdiceto, en el Valle de Bielsa, en el Pirineo de Huesca. 

