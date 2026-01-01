MENDIA
Gizonezko mendizale bat hil da Huescan, elur-jausi batek harrapatuta

huesca alud urdiceto
18:00 - 20:00

Huescan elur-jausi batek azpian harrapatutako mendizalearen gorpua erreskatatzeko lanak. Iturria: Forta

Azken eguneratzea

Guardia Zibilak Zaragozako 54 urteko gizonezkoaren gorpua erreskatatu du, Huescako Pirinioetako Urdiceto inguruan. 

Elur-jausiak Aragoi Gizartea

