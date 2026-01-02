¿Es obligatoria y funciona la baliza V16 en el extranjero?

Los vehículos matriculados en España pueden utilizar la baliza V16 en otros países, porque la Convención de Viena sobre Circulación Vial de 1968 establece que los vehículos en circulación internacional deben cumplir con la normativa de su país de matriculación. Aún así, hay que tener en cuenta que la conectividad solo funcionara en el territorio español, por lo que, en caso de avería o accidente, habrá que llamar a los servicios de emergencia locales.