Trafikoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Derrigorrezkoa al da eta funtzionatzen al du V16 balizak atzerrian?

Baliza V16
18:00 - 20:00
V16 baliza. Argazkia: Europa Press.

Azken eguneratzea

Espainian matrikulatutako ibilgailuek V16 baliza erabil dezakete beste herrialde batzuetan, 1968ko Bide Zirkulazioari buruzko Vienako Konbentzioak ezartzen baitu nazioarteko zirkulazioan dauden ibilgailuek matrikulatuta dauden herrialdeko araudia bete behar dutela. Hala ere, kontuan izan behar da konektibitateak Estatu espainiarrean bakarrik funtzionazen duela eta matxura edo istripuren bat izanez gero, tokiko larrialdi-zerbitzuei deitu beharko zaiela.

Trafikoa Trafiko Istripuak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X