Recorrido de la 24ª edición de la Korrika
La carrera a favor del euskera partirá el 19 de marzo de Atharratze, y llegará a Bilbao once días después, el 29 de ese mismo mes. Consulta el recorrido completo y los horarios previstos.
El testigo de la 24ª edición de la Korrika recorrerá 2175 km entre Atharratze y Bilbao en once días, en los que pasará de mano en mano 3436 veces. Partirá del pueblo de Zuberoa el 19 de marzo, a las 15:30, y llegará al Arenal de Bilbao, si todo se desarrolla según lo previsto, el 29 de marzo a las 12:04.
Durante todo su periplo las corredoras y los corredores visitarán 460 localidades sin dejar de correr en ningún momento, y AEK ha anunciado que el plazo para poder comprar kilómetros se abrirá el 1 de febrero.
Los primeros kilómetros de la carrera discurrirán en Zuberoa y Nafarroa Beherea. El segundo día, 20 de marzo, la Korrika se adentrará en Navarra y, tras recorrer tierras navarras y el este de Araba durante dos días, llegará a Gipuzkoa el lunes, 23 de marzo, al anochecer.
Los días 24 y 25 de marzo, la Korrika recorrerá Gipuzkoa y Lapurdi para. después, entrar en Bizkaia el miércoles por la tarde.
El jueves, 26 de marzo, la carrera dirá “gero arte” a Bizkaia, adonde llegará el domingo, para terminar en Bilbo, tras haberse adentrado el viernes y el sábado en localidades de Araba y Gipuzkoa.
Capitales
Tras partir de Atharratze, la Korrika visitará primero Maule, el mismo 19 de marzo a las 16:45 horas, y llegará a Donibane Garazi la madrugada del segundo día de travesía (20 de marzo, 02:50 horas).
Las corredoras y los corredores llegarán a Pamplona el domingo, 22 de marzo, a las 14:30 horas, y desde allí partirán hacia Baiona para arribar a la capital labortana el 24 de marzo (20:30). A continuación, recorrerán San Sebastián el miércoles 25 de marzo a partir de las 08:15 horas, y el viernes 27 de marzo le llegará el turno a Vitoria-Gasteiz.
Los últimos metros de la 24ª edición de la Korrika tendrán lugar en Bilbao el 29 de marzo, a partir de las 07:20. Como es habitual, esta ciudad acogerá una gran fiesta final durante todo el día.
