"XIBERUTIKAN MENDEBALDERA"

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Pello Reparaz, Maixux Zugarramurdi y Erramun Martikorena ponen voz a la Korrika

La canción “Xiberutikan mendebaldera” acompañará a la 24ª edición de la carrera en apoyo al euskera. Ane Elordi ha explicado que “hemos elegido entre todas y todos los miembros de AEK a quién encargar la canción”. 

Erramun Martikorena, Ane Elordi, Pello Reparaz y Maixux Zugarramurdi. Foto: Korrika

Euskaraz irakurri: Pello Reparazek, Maixux Zugarramurdik eta Erramun Martikorenak jarri diote ahotsa Korrikari

Última actualización

El músico Pello Reparaz ha sido el encargado de componer y producir “Xiberutikan mendebaldera”, canción oficial de la 24ª edición de la Korrika, que también interpreta junto a los cantantes Maixux Zugarramurdi y Erramun Martikorena. Esta mañana, en un acto celebrada en Aoiz,se ha presentado el videoclip que ilustra el tema, dirigido por el propio Reparaz.  

Ane Elordi, respondable de la Korrika, ha explicado que este año, por primera vez, el autor de la canción ha sido escogido por AEK en pleno, a través de un proceso democrático: “Por primera vez, hemos sido todas y todos los miembros de AEK quienes hemos elegido en manos de quién poner la responsabilidad de componer la canción”, ha manifestado.  

El propio Reparaz ha tomado la palabra en el acto de esta mañana, donde ha trasladado que el mandato ha sido para él más que “un encargo”, y lo ha tomado como una posibilidad para, a través de la canción, “devolver un poco de todo lo que la Korrika y el euskera me han aportado”.

Korrika 24 homenajeando a la iniciativa popular Errigora por su labor a favor del euskera
Korrika cumple 45 años con el reto de dar un "nuevo renacimiento" al euskera
Korrika 2024 Euskera Música vasca Música

Te puede interesar

La fiebre del k-pop llega también a Euskal Herria: "Esto es solo la punta del iceberg, y aún nos queda mucho por recibir"
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La fiebre del k-pop llega también a Euskal Herria: "Esto es solo la punta del iceberg, y aún nos queda mucho por recibir"

La película K-pop Demon Hunters y su exitazo "Golden" ha vuelto a traer a primera plana el pop coreano.  Música, estética, marketing… El k-pop es para muchos un estilo de vida. Analizamos el fenómeno y su impacto en Euskal Herria con el locutor de Gaztea Ibon Fernández, la cantante de k-pop Laura Satire y el presentador de concursos de baile k-pop en Euskadi Rubén Arbide. 

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ruper Ordorika: “Ordeno mi caos a través de las canciones”

El gigante músico oñatiarra, infalible cronista emocional de este país, presenta el disco Lurra ikutu barik (Elkar, 2025), un conmovedor ejercicio de musicalización de “algunos asuntos que me han interpelado inevitablemente”. Hablamos con Ordorika a las puertas de que comience Durangoko Azoka sobre la tarea de construir este disco, sobre creación, sobre su relación con el resto de músicos que han participado en la grabación, sobre la manera en la que asentarse en un mundo tan agitado y sobre la industria musical. 
Cargar más