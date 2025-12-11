El músico Pello Reparaz ha sido el encargado de componer y producir “Xiberutikan mendebaldera”, canción oficial de la 24ª edición de la Korrika, que también interpreta junto a los cantantes Maixux Zugarramurdi y Erramun Martikorena. Esta mañana, en un acto celebrada en Aoiz,se ha presentado el videoclip que ilustra el tema, dirigido por el propio Reparaz.

Ane Elordi, respondable de la Korrika, ha explicado que este año, por primera vez, el autor de la canción ha sido escogido por AEK en pleno, a través de un proceso democrático: “Por primera vez, hemos sido todas y todos los miembros de AEK quienes hemos elegido en manos de quién poner la responsabilidad de componer la canción”, ha manifestado.

El propio Reparaz ha tomado la palabra en el acto de esta mañana, donde ha trasladado que el mandato ha sido para él más que “un encargo”, y lo ha tomado como una posibilidad para, a través de la canción, “devolver un poco de todo lo que la Korrika y el euskera me han aportado”.