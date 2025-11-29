Korrika cumple 45 años con el reto de dar un "nuevo renacimiento" al euskera
Bajo el lema "Ez gero, orain baizik!", los organizadores han recordado las razones por las que se organiza esta iniciativa: la universalización del conocimiento del euskera y la euskaldunización de adultos. Igualmente, han destacado su importancia para estimular la conciencia a favor del euskera y reforzar el trabajo diario de AEK.
Te puede interesar
La primera Korrika partió de Oñati el 29 de noviembre de 1980
Josepe Zuazo trajo la idea de realizar una carrera de relevo a favor del euskera. El académico Jose Mari Satrustegi y el alcalde de Oñati llevaron el testigo en el primer kilómetro. Hoy, esta popular iniciativa cumple 45 años.
El museo Bonnat-Helleu de Baiona abre hoy sus puertas tras 14 años de obras y con el espacio expositivo duplicado
La renovación del museo ha supuesto una inversión de 29 millones de euros, y ha permitido duplicar el espacio expositivo hasta alcanzar los 2.000 metros cuadrados, una superficie que quiere estar a la altura del fondo de 7000 obras que conserva la institución.
La Asociación de Escuelas de Música y Danza del País Vasco cumple 30 años
El teatro Victoria Eugenia de Donostia-San Sebastián ha sido testigo de la gala especial organizada para celebrar la fecha. La Asociación cuenta con 69 escuelas y más de 30.000 alumnos y alumnas.
"Durangoko Azoka presentará 1026 novedades de todo tipo"
Un total de 175 participantes instalarán este año 285 expositores en Landako, según ha explicado hoy el coordinador de Durangoko Azoka, Beñat Gaztelurrutia.
Durangoko Azoka estrenará los espacios Berbagailua y Atartea, para podcasts y Bellas Artes
En su 60ª edición, el Festival de la Cultura presentará más de 1000 nuevos productos, más que nunca, en 285 expositores, y programará 273 actividades. La 60ª edición de la feria se celebrará entre el 5 y el 8 de diciembre.
Arrantzaleen Museoa de Bermeo presenta la exposición “En el embate de la ola. Mujeres y mar en el siglo XX”
El trabajo de las mujeres de la costa ha sido fundamental en la historia marítima y de la pesca, pero ha sido invisibilizado, pues siempre se ha contado desde la mirada de los hombres. Para reivindicar la importancia de la labor de esas mujeres, Arrantzaleen Museoa de Bermeo ofrece la exposición “En el embate de la ola. Mujeres y mar en el siglo XX”. La muestra recoge objetos y testimonios de neskatilas, rederas, trabajadoras de las conserveras o mujeres armadoras. Asimismo, se ofrecerán visitas guiadas, además de charlas y una mesa redonda.
La feria itinerante ZuNonHanDA! anticipa la Durangoko Azoka
Del 17 de noviembre al 4 de diciembre, víspera del inicio del Festival de la Cultura en Durango, se presentarán 22 libros en 19 librerías de Euskal Herria.
Gorka Urbizu ofrece el último concierto de la gira de "Hasiera bat" en el Teatro Victoria Eugenia
Gorka Urbizu ha ofrecido este domingo el último concierto de su gira "Tour Bat" en el Teatro Victoria Eugenia (Donostia-San Sebastián). El músico de Lekunberri ha ofrecido 4 conciertos en este teatro donostiarra, y tras recibir una gran acogida y entusiasmo, ha agotado todas las entradas. Para los que no han podido acudir, el concierto completo estará disponible en ETB.
Eñaut Elorrieta y Alos Quartet prepara su espectáculo “Ahots Kordak”, una selección de conciertos puntuales
Por primera vez, Eñaut Elorrieta y Alos Quartet ofrecerán en directo una serie de conciertos: "Ahots Kordak". El grupo será sencillo y efica: compuesto por un cuarteto de cuerda y voz. La primera parada de este musical será en Tolosa el 3 de enero. A continuación, pasarán por Gasteiz, Zornotza y San Juan de Luz.