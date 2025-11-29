Hoy es noticia
Korrika cumple 45 años con el reto de dar un "nuevo renacimiento" al euskera

Euskaraz irakurri: Korrikak 45 urte bete ditu, euskarari “pizkunde berria” emateko erronkarekin
EITB

EITB

Última actualización

Bajo el lema "Ez gero, orain baizik!", los organizadores han recordado las razones por las que se organiza esta iniciativa: la universalización del conocimiento del euskera y la euskaldunización de adultos. Igualmente, han destacado su importancia para estimular la conciencia a favor del euskera y reforzar el trabajo diario de AEK.

Korrika 2024 Euskera Cultura Cultura



