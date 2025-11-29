Korrikak 45 urte bete ditu, euskarari "pizkunde berria" emateko erronkarekin
“Ez gero, orain baizik!” lelopean, Korrika antolatzeko arrazoiak gogora ekarri dituzte antolatzaileek: euskararen ezagutza unibertsalizatu eta helduak euskalduntzea. Ekimen honek euskararen aldeko kontzientzia suspertu eta AEKren eguneroko lana indartzeko duen garrantzia azpimarratu dute.
Zure interesekoa izan daiteke
Irene Arrarats euskaltzain oso izendatu du Euskaltzaindiak
Andres Alberdik 75 urte bete eta euskaltzain emeritu izatera pasatutakoan sortu den hutsunea beteko du Arraratsek. 24 euskaltzain osoetatik 11 dira emakumezkoak; 12 euskaltzain emerituak, berriz, gizonezkoak dira.
Baionako Bonnat-Helleu museoak ateak irekiko ditu gaur, berriztatzeko 14 urtez lan egin ondoren eta erakusketa-espazioa bikoiztuta
Museoa berritzeko 29 milioi euroko inbertsioa egin behar izan da, eta, horri esker, erakusketa-espazioa bikoiztu dute, 2.000 metro karratura iritsi arte. Azalera horrek erakundeak dituen 7.000 obren neurria emango duelakoan daude.
Euskal Herriko Musika eta Dantza Eskolen Elkarteak 30 urte bete ditu
Gala berezia prestatu dute Donostiako Victoria Eugenia antzokian data ospatzeko. 69 eskola eta 30.000 ikasle baino gehiago biltzen ditu elkarteak.
"Denetariko 1.026 nobedade aurkeztuko dira Durangoko Azokan"
175 partaidek 285 erakusmahai jarriko dituzte Landakon aurten, Beñat Gaztelurrutia Durangoko Azokaren koordinatzaileak gaur aletu duenez.
Berbagailua eta Atartea guneak estreinatuko ditu Durangoko Azokak, podcasten eta Arte Ederren plazak
60. edizioan, 285 erakusmahaitan paratutako 1.000 nobedadetik gora, inoiz baino gehiago, eta 273 ekitaldi eskainiko ditu DA Kulturaren Jaialdiak. Egitarau osoa iragarri dute, gaur, Landakon.
"Olatuaren enbatean. Emakumeak eta itsasoa XX. mendean" erakusketa Bermeoko Arrantzaleen Museoan
Kostaldeko emakumeen lana funtsezkoa izan da arrantzan eta itsas historian, baina ez da aintzakotzat hartu izan; gizonezkoena izan da beti ardatz. Hori dela eta, emakume horien lanak izan duen, eta duen garrantzia aldarrikatzeko, Bermeoko Arrantzaleen Museoan Olatuaren Enbata erakusketa antolatu dute. Neskatila, saregile kontserberetako langile zein emakume armadoreen eguneroko lana erakusten duten objektuak jaso dituzte, baita emakume horien testigantzak ere. Era berean, bisita gidatuak zein hitzaldiak eta mahai inguruak eskainiko dituzte.
ZuNonHanDA! azoka ibiltariak Durangoko Azoka zabalduko du
Azaroaren 17tik abenduaren 4ra, Durangoko Kulturaren Jaialdia hasteko bezperara arte, 22 liburu aurkeztuko dituzte Euskal Herriko 19 liburu dendatan. Lehenengoz, Azoka egin aurretik egingo dute ZuNonHanDA!, bost aldiz haren ondoren egin eta gero.
"Hasiera bat" diskoaren birako azken kontzertua eman du Gorka Urbizuk, Victoria Eugenia Antzokian
Gorka Urbizuk igande honetan eman du "Tour Bat" biraren azken kontzertua, Victoria Eugenia Antzokian (Donostia). Lekunberriko musikariak 4 kontzertu eskaini ditu Donostiako antzoki horretan, eta sekulako harrera eta berotasuna jasota, denetan agortu ditu sarrera guztiak. Igandeko kontzertua ikusgai izango da oso osorik ETBn.
Eñaut Elorrieta eta Alos Quartet “Ahots kordak” prestatzen ari dira, kontzertu bakanen sorta
Estreinakoz, Eñaut Elorrietak eta Alos Quartetek kontzertu sorta bat emango dute: "Ahots kordak". Taldea sinplea eta eraginkorra izango da: soka laukote bat, ahotsaz osatua. Bidaia musikal honen lehen geldialdia Tolosan izango da, urtarrilaren 3an. Gasteizen, Zornotzan eta Donibane Lohizunen arituko dira gero.