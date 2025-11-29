URTEURRENA
Korrikak 45 urte bete ditu, euskarari "pizkunde berria" emateko erronkarekin

18:00 - 20:00
EITB

“Ez gero, orain baizik!” lelopean, Korrika antolatzeko arrazoiak gogora ekarri dituzte antolatzaileek: euskararen ezagutza unibertsalizatu eta helduak euskalduntzea. Ekimen honek euskararen aldeko kontzientzia suspertu eta AEKren eguneroko lana indartzeko duen garrantzia azpimarratu dute.

