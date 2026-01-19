Sánchez asegura que se sabrá "la verdad" del accidente ferroviario de Adamuz
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha asegurado que se conocerá “la verdad” sobre el accidente de tren ocurrido en el término municipal de Adamuz (Córdoba) y que toda la información se hará pública con “absoluta transparencia”. En una jornada que ha calificado como “un día de dolor para toda España”, el jefe del Ejecutivo ha expresado su recuerdo a las familias de las víctimas y ha trasladado “el abrazo de toda la sociedad española”.
En una declaración a los medios desde la localidad cordobesa, Sánchez ha afirmado que toda tragedia exige “unidad en el dolor y unidad en la respuesta”, y ha garantizado que desde el primer momento el Estado ha actuado “unido, coordinado y con lealtad”. Asimismo, ha deseado una pronta recuperación a las personas heridas y ha reafirmado el compromiso del Gobierno de proteger y asistir a las víctimas “en todo lo que necesiten y por el tiempo que sea necesario”.
El presidente ha destacado también la labor de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de los servicios de emergencia, subrayando la rápida respuesta desplegada tras el siniestro. “Vamos a dar con la verdad y la pondremos a disposición de la opinión pública”, ha insistido.
Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha coincidido en destacar la coordinación entre administraciones y ha agradecido la actuación conjunta ante la tragedia ferroviaria. Moreno ha empleado prácticamente los mismos términos que Sánchez al poner en valor la “lealtad institucional” y la cooperación entre los distintos niveles de gobierno para atender la emergencia y a los afectados.
Ambos dirigentes han escenificado así la unidad política e institucional frente a un suceso que ha conmocionado a la provincia de Córdoba y al conjunto del país.
Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente ha asegurado que después de varias horas sobre el terreno han constatado la gravedad de lo sucedido y las "terribles consecuencias" pero asegura que en este momento "nadie sabe" las causas del accidente.
Por tanto ha pedido "prudencia" ante "análisis precipitados" y "basados en meras especulaciones", ha señalado en un mensaje en X.
El presidente del Gobierno ha cancelado su agenda de este lunes y de buena parte de la semana, en la que tenía previsto reunirse con el líder de la oposición y el resto de grupos parlamentarios en La Moncloa y también viajar a Davos (Suiza) para participar en el Foro Económico Mundial.
Se trata del accidente de tren más grave que se ha producido en España desde el de Angrois, en Santiago de Compostela, en el año 2013 que causó 80 fallecidos.
