Adamuzeko tren istripuan zer gertatu den jakin egingo dela azpimarratu du Sanchezek
Espainiako Gobernuko presidenteak Estatuaren babesa adierazi die Kordobako tren istripuaren biktimei, eta tragediari emandako erantzunean batasun instituzionala nabarmendu du.
Espainiako Gobernuko presidente Pedro Sanchezek adierazi du Adamuzen (Kordoba) gertatutako tren istripuan zer gertatu den jakin egingo dela, eta informazio guztia “gardentasun osoz” emango dela argitara. “Espainia osoan egun mingarria” izan dela esan du, eta Espainiako Gobernuko buruak bere oroitzapena adierazi die biktimen familiei, eta “Espainiako gizarte osoaren besarkada” helarazi die.
Kordobako herrian bertan zegoela hedabideei egindako adierazpenean, Sanchezek esan du tragedia orok “batasuna eskatzen duela”, eta bermatu du lehen unetik Estatuak “batuta, koordinatuta eta leialtasunez” jokatu duela. Era berean, zaurituak lehenbailehen sendatzea nahi duela esan du, eta Gobernuak biktimak babesteko eta laguntzeko duen konpromisoa berretsi du, “behar duten guztian, eta behar adinako denboraz”.
Halaber, Estatuko Segurtasun Indar eta Kidego guztien lana goraipatu du presidenteak, baita larrialdi zerbitzuena ere, eta ezbeharraren ostean emandako erantzun azkarra azpimarratu du. “Gertatutakoaren nondik norakiak ikertu eta iritzi publikoaren esku jarriko dugu”, errepikatu du.
Bestalde, Andaluziako Juntako presidente Juanma Morenok bat egin du eta administrazioen arteko koordinazioa nabarmendu du, eta eskerrak eman ditu trenbideko tragediaren aurrean elkarrekin jarduteagatik. Morenok Sanchezek erabilitako ia hitz berak erabili ditu, “leialtasun instituzionala” eta gobernu-mailen arteko lankidetza balioetsi du, larrialdiari eta kaltetuei erantzuteko.
Bi agintariek batasun politiko eta instituzionala irudikatu dute Kordobako probintzia eta herrialde osoa hunkitu duen gertakariaren aurrean.
Oscar Puente Garraio ministroak azaldu duenez, hainbat orduz lekuan bertan egon ostean, gertatutakoaren larritasun maila eta "ondorio larriak" egiaztatu dituzte, baina oraingoz "inork ez daki" istripua zerk eragin duen.
Hori dela eta, "zuhurtzia" eskatu du "presaka egindako analisien" eta "espekulazio hutsetan oinarritutakoen" aurrean.
Espainiako Gobernuko presidenteak bertan behera utzi du astelehen honetako eta aste osoko agenda, oposizioko buruarekin eta gainerako talde parlamentarioekin Moncloan biltzeko asmoa baitzuen, eta Davosera (Suitza) bidaiatzekoa zen, Munduko Ekonomia Foroan parte hartzeko, baina konpromiso hori ere bertan behera utzi du.
Zer dakigu Kordobako tren istripuari buruz? Zer dago argitzeko?
Ordu gutxi batzuk baino ez dira igaro Adamuzen zorigaiztoko tren istripua jazo denetik. Argitu gabeko arrazoiak direla eta, bart, abiadura handiko tren bat errailetik atera da, eta kontrako noranzkoan zihoan Renferen tren bat bidetik aterarazi du. Horiek dira, oraingoz, baieztatuta dauden datuak.
Zer dakigu Kordoban istripua izan duen Iryo tren-konpainiari buruz?
Iryo konpainia italiar-espainiarra abiadura handiko tren-operadore pribatu handiena da eta 2022ko azaroan hasi zuen jarduna Espainian. Astean 400 zerbitzu baino gehiago eskaintzen ditu, hiru korridore handitan banatuta: ipar-ekialdea (Madril-Zaragoza-Bartzelona-Tarragona.), hegoaldeko korridorea (Madril-Kordoba-Sevilla/Malaga) eta Levanteko korridorea (Madril-Cuenca-Valentzia/Alacant/Albacete/Murtzia).
Renferen ustez, giza akatsak eta gehiegizko abiadurak ez dute tren istripua eragin
Alex Fernandez Heredia konpainiako presidenteak azaldu duenez, "arraroa" da istripua gertatu den modua, eta "gertatutakoaren inguruan espekulatzea orain okerrena izango litzateke".
Gutxienez 39 hildako eta 48 ospitaleratu Kordoban, abiadura handiko bi trenen arteko istripuan
Trenetako bat errailetik atera da Adamuzeko (Kordoba) 1. trenbidearen sarrerako desbideraketan eta alboko trenbidean sartu da. Beste tren bat zebilen bide horretan, eta hura ere errailetatik atera da. Madril eta Andaluzia arteko abiadura handiko trenen zirkulazioa bertan behera geratu da.
Puentek azaldu duenez, Adamuzeko istripua zuzengune batean gertatu zen, trena berria zen eta trenbidea berrituta zegoen: "Oso arraroa da"
Oscar Puente Garraio eta Mugikortasun Iraunkorrerako ministroak esan du oraindik ez direla ezagutzen Adamuzeko (Kordoba) tren-istripuaren arrazoiak, baina "oso arraroa" dela adierazi du, ezbeharra zuzengune batean gertatu delako, trena nahiko berria zelako eta trenbidea duela gutxi berritu dutelako.
Adamuzen istripua izan duen Iryoko trena duela lau egun ikuskatu zuten
Trenbide-operadoreak erakundeen arteko koordinazioaren garrantzia azpimarratu du, eta administrazio eta udalerrien aldetik jasotako babesa eskertu du.
