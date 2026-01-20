PRINCIPALES TITULARES
Será noticia: accidente de tren en Córdoba, día de San Sebastián y primer aniversario de Trump como presidente

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
SAN SEBASTIÁN, 19/01/2026.- Izada a medianoche de la bandera de San Sebastián, que da inicio a la fiesta grande de la capital guipuzcoana en la que durante 24 horas 23.000 donostiarras de 167 tamborradas y 5.500 escolares llevarán la música a todos los rincones de la ciudad y el tenor Xabier Anduaga recibirá el Tambor de Oro 2026. EFE/Javier Etxezarreta ***POOL***
Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albistea izango da: tren istripua Kordoban, San Sebastian eguna eta Trumpen lehen urteurrena presidente gisa
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 20 de enero de 2026:

- Última hora del accidente ferroviario de Córdoba: La investigación apunta a una rotura en un tramo de la vía "como causa o consecuencia" del accidente en Adamuz Por el momento, el número de muertos en el accidente ferroviario es de 40 y fuentes de la Junta de Andalucía cifran en 37 los desaparecidos. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha decretado tres días de luto desde este martes.

- Día de San Sebastián: La izada de la bandera de San Sebastián ha dado inicio a la tradicional Tamborrada, que cumple 100 años de historia y dejará 24 horas de fiesta ininterrumpidas en la capital guipuzcoana. En esta imprescindible cita para los donostiarras, el tenor Xabier Anduaga ha interpretado la Marcha de San Sebastián, que ha acompañado a Jon Isausti en su primera izada como alcalde. La tamborrada de Gaztelubide, junto a más de un centenar de integrantes de otras tamborradas, se han congregado en la Plaza de la Constitución para dar el pistoletazo de salida a la tradicional Tamborrada de San Sebastián.

- Primer aniversario de Trump como presidente: Cuando se cumple un año desde que Donald Trump volviera al poder, EITB ha visitado el condado de Lancaster en Pensilvania, donde Trump arrasó en las últimas elecciones presidenciales. A pesar de que los datos muestran que el coste de la vida cada vez es mayor, los votantes de Trump dicen que hay que darle tiempo.

Emocionante 'Marcha de San Sebastián' en la izada de bandera, con el tenor Xabier Anduaga, Tambor de Oro, y el Orfeón Donostiarra

La izada de la bandera de San Sebastián ha dado inicio a la tradicional Tamborrada, que cumple 100 años de historia y dejará 24 horas de fiesta ininterrumpidas en la capital guipuzcoana. En esta imprescindible cita para los donostiarras, el tenor Xabier Anduaga ha interpretado la Marcha de San Sebastián, que ha acompañado a Jon Isausti en su primera izada como alcalde. La tamborrada de Gaztelubide, junto a más de un centenar de integrantes de otras tamborradas, se han congregado en la Plaza de la Constitución para dar el pistoletazo de salida a la tradicional Tamborrada de San Sebastián.
GRAFCAV8731. BILBAO, 19/01/2026.-La consejera de educación María Begoña Pedrosa este lunes durante su intervención en el acto de Estrategia Formación Profesional Euskadi 2030.EFE/Luis Tejido
Euskadi destinará 340 millones hasta 2030 a una FP más inclusiva y conectada con la empresa

Bajo el lema "Una Formación Profesional al servicio de las personas y la sociedad", la estrategia dada a conocer este lunes se enmarca en cinco ejes, con 20 objetivos estratégicos y 37 acciones, según ha desgranado la consejera vasca de Educación, Begoña Pedrosa.  Euskadi cuenta en la actualidad con 51 600 estudiantes inscritos, con un incremento en la matriculación de un 33 % en los últimos diez años.

MADRID, 19/01/2026.- Oficina de Iryo en la la estación de Atocha de Madrid este lunes. Treinta y nueve personas fallecidas y más de 20 heridas graves es el balance provisional del accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba), una tragedia cuyas causas empiezan a investigarse y que mantiene cortada la comunicación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. EFE/ Chema Moya
¿Qué sabemos de Iryo, la compañía al que pertenece el tren descarrilado en Córdoba?

La compañía italo-española Iryo es el mayor operador privado de alta velocidad en España donde opera desde noviembre de 2022. Ofrece más de 400 servicios semanales distribuidos en tres grandes corredores: el noreste (Madrid-Zaragoza-Barcelona-Tarragona.), el corredor sur (Madrid-Córdoba- Sevilla/Málaga) y el corredor del Levante (Madrid-Cuenca-Valencia/Alicante/Albacete / Murcia).

