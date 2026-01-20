Será noticia: accidente de tren en Córdoba, día de San Sebastián y primer aniversario de Trump como presidente

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 20 de enero de 2026:

- Última hora del accidente ferroviario de Córdoba: La investigación apunta a una rotura en un tramo de la vía "como causa o consecuencia" del accidente en Adamuz Por el momento, el número de muertos en el accidente ferroviario es de 40 y fuentes de la Junta de Andalucía cifran en 37 los desaparecidos. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha decretado tres días de luto desde este martes.

- Día de San Sebastián: La izada de la bandera de San Sebastián ha dado inicio a la tradicional Tamborrada, que cumple 100 años de historia y dejará 24 horas de fiesta ininterrumpidas en la capital guipuzcoana. En esta imprescindible cita para los donostiarras, el tenor Xabier Anduaga ha interpretado la Marcha de San Sebastián, que ha acompañado a Jon Isausti en su primera izada como alcalde. La tamborrada de Gaztelubide, junto a más de un centenar de integrantes de otras tamborradas, se han congregado en la Plaza de la Constitución para dar el pistoletazo de salida a la tradicional Tamborrada de San Sebastián.

- Primer aniversario de Trump como presidente: Cuando se cumple un año desde que Donald Trump volviera al poder, EITB ha visitado el condado de Lancaster en Pensilvania, donde Trump arrasó en las últimas elecciones presidenciales. A pesar de que los datos muestran que el coste de la vida cada vez es mayor, los votantes de Trump dicen que hay que darle tiempo.