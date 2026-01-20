TITULAR NAGUSIAK
Albistea izango dira: tren istripua Kordoban, San Sebastian eguna eta Trumpen lehen urteurrena presidente gisa

Gaurkoan albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

SAN SEBASTIÁN, 19/01/2026.- Izada a medianoche de la bandera de San Sebastián, que da inicio a la fiesta grande de la capital guipuzcoana en la que durante 24 horas 23.000 donostiarras de 167 tamborradas y 5.500 escolares llevarán la música a todos los rincones de la ciudad y el tenor Xabier Anduaga recibirá el Tambor de Oro 2026. EFE/Javier Etxezarreta ***POOL***
Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko urtarrilaren 20ko lerroburu nagusiak:

- Kordobako tren-istripuaren azken ordua:Trenbidearen zati baten haustura ari dira ikertzen, Adamuzeko istripuaren "arrazoi" edo "ondorio" izan den argitzeko. Azken datuen arabera, 40 dira istripuan hildakoak eta, gutxienez, 37 pertsona desagertuta daude. Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak hiru eguneko dolua ezarri du, asteartetik aurrera

- San Sebastian eguna: Donostiako banderaren igoerak hasiera eman dio aurten 100 urte betetzen dituen danborrada tradizionalari, eta 24 orduko etenik gabeko festa utziko du Gipuzkoako hiriburuan. Donostiarrentzat ezinbesteko hitzorduan, Xabier Anduaga tenorrak San Sebastian Martxa interpretatu du. Jon Isaustik, bere aldetik, alkate gisa egin duen lehen igoera izan da. Gaztelubideko danborrada, beste danborrada batzuetako ehun kide baino gehiagorekin batera, Konstituzio plazan bildu da Donostiako danborrada tradizionalari hasiera emateko.

- Trumpen lehen urteurrena presidente gisa: Donald Trump boterera itzuli zenetik urtebete betetzen den honetan, EITBk Pennsylvaniako Lancaster konderria bisitatu du. Azken hauteskunde presidentzialetan Donald Trump garaile argia izan zen bertan. Datuek bizitzaren kostua gero eta garestiagoa dela erakusten duten arren, Trumpen boto-emaileek denbora eman behar zaiola diote.

Donostia Danborrada 2026 Donald Trump Trenen Istripuak Gizartea

San Sebastian martxa hunkigarria bandera igoeran, Xabier Anduaga tenorrarekin eta Donostiako Orfeoiarekin

Donostiako banderaren igoerak hasiera eman dio aurten 100 urte betetzen dituen danborrada tradizionalari, eta 24 orduko etenik gabeko festa utziko du Gipuzkoako hiriburuan. Donostiarrentzat ezinbesteko hitzorduan, Xabier Anduaga tenorrak San Sebastian martxa interpretatu du. Jon Isaustik, bere aldetik, alkate gisa egin duen lehen igoera izan da. Gaztelubideko danborrada, beste danborrada batzuetako ehun kide baino gehiagorekin batera, Konstituzio plazan bildu da, Donostiako danborrada tradizionalari hasiera emateko.

MADRID, 19/01/2026.- Oficina de Iryo en la la estación de Atocha de Madrid este lunes. Treinta y nueve personas fallecidas y más de 20 heridas graves es el balance provisional del accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba), una tragedia cuyas causas empiezan a investigarse y que mantiene cortada la comunicación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. EFE/ Chema Moya
Zer dakigu Kordoban istripua izan duen Iryo tren-konpainiari buruz?

Iryo konpainia italiar-espainiarra abiadura handiko tren-operadore pribatu handiena da eta 2022ko azaroan hasi zuen jarduna Espainian. Astean 400 zerbitzu baino gehiago eskaintzen ditu, hiru korridore handitan banatuta: ipar-ekialdea (Madril-Zaragoza-Bartzelona-Tarragona.), hegoaldeko korridorea (Madril-Kordoba-Sevilla/Malaga) eta Levanteko korridorea (Madril-Cuenca-Valentzia/Alacant/Albacete/Murtzia).

