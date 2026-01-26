Desalojado uno de los pabellones de la antigua Zardoya Otis en Herrera

Este lunes han desalojado el pabellón número 4 de Jolastokieta, en Herrera (San Sebastián), donde según el último recuento de colectivos sociales vivían alrededor de 30 personas.

La mayoría de ellas habrían abandonado en lugar en las últimas horas, aunque 5 han pasado la noche allí.

Sin embargo, tal y como ocurrió en el desalojo del instituto de Martutene, todas ellas han salido antes de la llegada de la Ertzaintza.

La comitiva judicial ha llegado sobre las 09:30 horas para llevar a cabo el desalojo, que se ha desarrollado sin incidentes.

El desalojo de este lunes se ha centrado en el pabellón número 4, pero en los cinco edificios de la antigua fábrica de Zardoya Otis habitan unas 200 personas sin hogar.

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, anunció el pasado 7 de enero que, "vista la preocupación" por la seguridad que se había generado en el vecindario del barrio de Herrera, había decidido acelerar el proceso para demoler los pabellones de la antigua Zardoya Otis, en cuyo solar está prevista la construcción de viviendas.