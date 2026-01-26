SAN SEBASTIÁN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Desalojado uno de los pabellones de la antigua Zardoya Otis en Herrera

Solo 5 de las 30 personas que vivían en el pabellón de Jolastokieta 4 han pasado la noche en el lugar, pero todas ellas han salido antes de la llegada de la comitiva judicial.
desalojo Herrera antigua Zardoya Otis Ertzaintza
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Herrerako Zardoya Otis eremuko pabilioietako bat hustu dute
author image

EITB

Última actualización

Este lunes han desalojado el pabellón número 4 de Jolastokieta, en Herrera (San Sebastián), donde según el último recuento de colectivos sociales vivían alrededor de 30 personas.

La mayoría de ellas habrían abandonado en lugar en las últimas horas, aunque 5 han pasado la noche allí.

Sin embargo, tal y como ocurrió en el desalojo del instituto de Martutene, todas ellas han salido antes de la llegada de la Ertzaintza.

La comitiva judicial ha llegado sobre las 09:30 horas para llevar a cabo el desalojo, que se ha desarrollado sin incidentes. 

El desalojo de este lunes se ha centrado en el pabellón número 4, pero en los cinco edificios de la antigua fábrica de Zardoya Otis habitan unas 200 personas sin hogar.

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, anunció el pasado 7 de enero que, "vista la preocupación" por la seguridad que se había generado en el vecindario del barrio de Herrera, había decidido acelerar el proceso para demoler los pabellones de la antigua Zardoya Otis, en cuyo solar está prevista la construcción de viviendas.

Titulares de Hoy Donostia-San Sebastián Ayuntamiento San Sebastián Sociedad

Te puede interesar

(Foto de ARCHIVO) Fachada del Palacio de Justicia EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS 13/9/2021
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El TSJN reabre la investigación sobre la supuesta venta de una menor para casarla en Lleida

La Sección Primera de la Audiencia estima que, tal y como sostiene el Ministerio Fiscal, existen indicios claros de criminalidad frente a los encausados y considera que el archivo de la causa es "absolutamente prematuro". Existen indicios de que la menor de 14 años fue vendida en enero 2025 por sus padres a otro matrimonio para casarla con su hijo de 21 años. 

Patinete eléctrico. Foto: EFE
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Policía Local de Vitoria-Gasteiz inicia una nueva campaña de control de patinetes eléctricos

La vigilancia abarcará toda la ciudad, con preferencia en las zonas con mayor tránsito de personas y espacios donde habitualmente circulan patinetes eléctricos, y especialmente entre personas jóvenes y de mediana edad. Por primera vez, se verificará si cuentan o no seguro, que es obligatorio en los patinetes eléctricos si superan los 25 kilos y con una velocidad superior a los 14 km/h.
Cargar más
Publicidad
X