DONOSTIA
Zardoya Otis zegoen Herrerako pabilioietako bat hustu dute

Jolastokietako 4 pabiloian bizi ziren 30 lagunetatik 5ek soilik igaro dute gaua bertan, eta guztiak alde eginda zeuden Ertzaintza iristerako. 

EITB

Aurreikusi bezala, gaur hustu dute Donostiako Herreran auzoan dagoen Jolastokietako 4. pabilioia. Etxegabe askoren aterpe izan da orain arte, eta Donostiako kolektibo sozialek egindako azken kontaketaren arabera, 30 pertsona inguru bizi ziren bertan. 

Bost pertsonak gaua bertan igaro dute, eta gainerakoak aurreko orduetan irten dira. 

Hala ere, Martuteneko institutu zaharrarekin gertatu bezala, denak zeuden alde eginda ertzainak iritsi aurretik. 

Segizio judiziala 09:30ak aldera iritsi da, eta eraikina gorabeherarik gabe hustu dute. 

Jolastokietako 4. pabilioia izan da husten lehena, baina lehen Zardoya Otis zegoen eremuan dauden bost eraikinak hustu nahi ditu Donostiako Udalak. Gaur egun, 200 bat pertsonaren bizilekua da.  

Hiriko hainbat elkartek eta sindikatuk, ordea, ekintza salatu dute, eta aterperik gabe geratuko direnei bizilekurako alternatiba bat eman diezaieten eskatu dute.

