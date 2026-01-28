La nieve colapsa Madrid capital, y causa numerosas incidencias en toda la Comunidad

La borrasca Kristin está precipitando en forma de nieve en prácticamente toda la península. En Madrid está provocando retrasos en la circulación y el transporte público, especialmente en las carreteras de la Sierra de Madrid, por lo que se ha activado el Plan Especial ante Inclemencias Invernales. El temporal de nieve también ha sacudido otras ciudades como Ávila o Salamanca.