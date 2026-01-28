La nieve colapsa Madrid capital, y causa numerosas incidencias en toda la Comunidad
La borrasca Kristin está precipitando en forma de nieve en prácticamente toda la península. En Madrid está provocando retrasos en la circulación y el transporte público, especialmente en las carreteras de la Sierra de Madrid, por lo que se ha activado el Plan Especial ante Inclemencias Invernales. El temporal de nieve también ha sacudido otras ciudades como Ávila o Salamanca.
El consejero de Salud admite un error sobre las vacunas caducadas y se estudia si deberán revacunarse
La decisión de que se revacune o no a los afectados la tomará el consejo vasco asesor de vacunas, que había decidido revacunar a todos, pero un informe llegado hoy desde la Agencia española del Medicamento recomienda revacunar solo a los adultos afectados, que son solo 5, y no a los bebés.
Vitamina D y folato podrían reducir el riesgo de mortalidad asociado a contaminantes plásticos
Un reciente estudio sugiere que estas dos vitaminas podrían proteger de los efectos adversos de los disruptores endocrinos de envases y cosméticos.
Metro Bilbao sufre retrasos generalizados por incidencias técnicas
Se está produciendo retrasos de alrededor 20 minutos.
Osakidetza ha administrado vacunas caducadas a 253 personas, la mayoría bebés
Según ha informado el Departamento de Salud, "todos y cada uno de los casos están perfectamente identificados y se está contactando con las familias para informarles de manera directa y ofrecer las indicaciones necesarias".
EH Bildu denuncia que Osakidetza ha administrado vacunas caducadas a "decenas de niños"
Se trata de la vacuna hexavalente, indicada para proteger de seis enfermedades, como la hepatitis B.
Las asociaciones que trabajan con inmigrantes creen que la regularización extraordinaria cambiará radicalmente su situación
La abogada de Arrats Elkartea, Alaitz Zugasti, considera que la regulación extraordinaria anunciada por el Gobierno de España es "muy beneficiosa". "Lo importante para nosotros es que, una vez hecha la solicitud, estas personas tendrán permiso de trabajo hasta que llegue la resolución", ha destacado Zugasti.
¿Qué sabemos del virus Nipah? "El riesgo de propagación internacional es muy bajo"
Durante los últimos días se ha extendido como la pólvora la noticia de la propagación en la India de un virus muy letal. Miren Basaras, profesora de microbiología en EHU, nos ha aclarado qué es el virus Nipah, cómo se transmite y cuál es el riesgo de propagación internacional.
Bengoetxea destaca la mejora de las condiciones laborales de todos los colectivos de la EHU, tras resolver el conflicto del personal sustituto
El rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, ha resaltado que también se ha aprobado la OPE 2025 con el máximo de plazas previstas por la ley tanto para el personal de administración y servicios como para el docente e investigador. En infraestructuras, se han iniciado las obras urgentes para garantizar la seguridad.
Los vascos valoran peor su salud que hace cinco años, pese a vivir más
La percepción subjetiva de la salud ha empeorado tanto entre hombres como entre mujeres en el último lustro, según la encuesta ‘Panorama de la Salud’ de Eustat, aunque la esperanza de vida en Euskadi sigue situándose por encima de la media europea y estatal.