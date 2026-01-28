Temporal Kristin
La nieve colapsa Madrid capital, y causa numerosas incidencias en toda la Comunidad

LA BERZOSA (ESPAÑA), 28/01/2026.- Vista de la carretera nevada a primera hora a la altura de La Berzosa, Madrid este miércoles. El temporal de frío, lluvia y nieve que atraviesa estos días la península mantiene afectados todos los puertos en la Comunidad Madrid por las consecuencias del hielo y la nieve, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid en sus redes sociales. EFE/ X/DGT / SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Euskaraz irakurri: Elurrak Madril hiriburua kolapsatu du, eta gorabehera ugari eragin ditu Erkidego osoan
EITB

La borrasca Kristin está precipitando en forma de nieve en prácticamente toda la península. En Madrid está provocando retrasos en la circulación y el transporte público, especialmente en las carreteras de la Sierra de Madrid, por lo que se ha activado el Plan Especial ante Inclemencias Invernales. El temporal de nieve también ha sacudido otras ciudades como Ávila o Salamanca.

