Elurrak Madril hiriburua kolapsatu du, eta gorabehera ugari eragin ditu Erkidego osoan

LA BERZOSA (ESPAÑA), 28/01/2026.- Vista de la carretera nevada a primera hora a la altura de La Berzosa, Madrid este miércoles. El temporal de frío, lluvia y nieve que atraviesa estos días la península mantiene afectados todos los puertos en la Comunidad Madrid por las consecuencias del hielo y la nieve, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid en sus redes sociales. EFE/ X/DGT / SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Kristin ekaitzak ia penintsula osoa elurtu du. Madrilen, atzerapen handiak izaten ari dira trafiko-zirkulazioan eta garraio publikoan. Arazoak izaten ari dira bereziki Madrilgo mendilerroko errepideetan. Abian da Neguko Eguraldiari Aurre Egiteko Plan Berezia. Elur denboraleak beste hiri batzuk ere astindu ditu, hala nola, Avila eta Salamanca.

