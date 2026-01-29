Los sindicatos Steilas y ELA han denunciado las fusiones y cierres de centros públicos de educación anunciados por el Gobierno vasco para el próximo curso y le han emplazado a reunirse.



En rueda de prensa celebrada en Bilbao, Steilas ha censurado la "postura unilateral" del Departamento de Educación en relación con las fusiones de centros que, según considera, "debilitan" la escuela pública y dan "continuidad a las políticas privatizadoras de las últimas décadas".



"Estas fusiones son un reflejo de la dejadez que el Departamento de Educación ha mostrado en los últimos años", ha asegurado.



A su juicio, se trata de una tendencia "peligrosa e inaceptable" que tendría como objetivo la "amortización de puestos de trabajo". Por ello, han reclamado al Departamento de Educación la convocatoria de reuniones de planificación.



Steilas ha criticado también que la consejera se ampare en la lucha contra la segregación o en el descenso en la matriculación para justificar las fusiones porque "la solución a estos problemas pasa por aumentar los recursos, entre otras medidas, contratando mas personal, atención personalizada y realizando la inversión económica necesaria".

Mesa contra la Segregación



Por su parte, CC. OO. Irakaskuntza ha denunciado el "carácter vacío" de la Mesa contra la Segregación mientras "se anuncian cierres de centros públicos de barrio". El sindicato ha acusado a la delegación de Educación de Bizkaia de realizar una "gestión irresponsable" que "deja en la incertidumbre a trabajadores, niños y sus familias".



En un comunicado, el sindicato ha afirmado que, en un contexto marcado por el anuncio del cierre de numerosos centros públicos de barrio, el Departamento de Educación ha vuelto a reunir por cuarta vez la denominada Mesa del Pacto Educativo contra la Segregación.



El encuentro ha tenido lugar en el centro público de Formación Profesional IDarte, en Vitoria-Gasteiz, un centro puntero tanto en dotación como en recursos, y al que han sido convocados múltiples agentes relacionados, de forma directa o indirecta, con el problema de la segregación escolar de carácter socioeconómico que afecta al sistema educativo vasco.



CC. OO. Irakaskuntza, como miembro activo de esta mesa, ha reiterado su desacuerdo con los objetivos, la estructura y las dinámicas que impulsa el propio Departamento de Educación.