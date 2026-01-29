Hezkuntza
"Lanpostuen amortizazioa" helburu duten hezkuntzako ikastetxe publikoen itxierak salatu dituzte EAEko sindikatuek

Steilasek, ELAk eta CC. OO.k salatu dutenez, Eusko Jaurlaritzak datorren ikasturterako iragarri dituen ikastetxe publikoen bat-egiteak eta itxierak "Hezkuntza Sailak azken urteotan erakutsi duen utzikeriaren isla dira". Gainera, laugarren aldiz bildu den Segregazioaren aurkako Mahaiaren "izaera hutsa" salatu dute.

inicio de curso kurtso hasiera niños umeak haurrak eskola ikastola colegio bilbao bilbo efe
Haurrak Bilboko ikastetxe baten atarian. Argazkia: EFE
Eusko Jaurlaritzak datorren ikasturterako iragarri dituen hezkuntza zentro publikoen bat-egiteak eta itxierak salatu dituzte Steilas eta ELA sindikatuek.

Bilbon egindako prentsaurrekoan, Steilasek gaitzetsi egin du Hezkuntza Sailaren "aldebakarreko jarrera" ikastetxeen bat-egiteen inguruan, eskola publikoa "ahultzen" dutelako eta "azken hamarkadetako politika pribatizatzaileei jarraipena" ematen dietelako.

"Bat-egite horiek Hezkuntza Sailak azken urteotan erakutsi duen utzikeriaren isla dira", azpimarratu du.

Bere ustez, joera "arriskutsua eta onartezina" da, eta "lanpostuen amortizazioa" izango luke helburu. Horregatik, Hezkuntza Sailari plangintza-bileretarako deialdia egiteko eskatu diote.

Halaber, Steilasek kritikatu du sailburuak segregazioaren aurkako borrokan edo matrikulazioaren jaitsieran babestea bat-egiteak justifikatzeko, "arazo horiek konpontzeko baliabideak handitu behar direlako, besteak beste, langile gehiago kontratatuz, arreta pertsonalizatua emanez eta beharrezko inbertsio ekonomikoa eginez".

Bereizketaren aurkako Mahaia

Bestalde, CC. OO. Irakaskuntzak Segregazioaren aurkako Mahaiaren "izaera hutsa" salatu du, "auzoko ikastetxe publikoen itxierak iragartzen diren bitartean". Sindikatuak "langileak, haurrak eta haien familiak ziurgabetasunean uzten dituen kudeaketa arduragabea" egitea leporatu dio Bizkaiko Hezkuntza Ordezkaritzari.

Sindikatuak ohar batean adierazi duenez, auzoko ikastetxe publiko askoren itxieraren iragarpenak markatutako testuinguru batean, Hezkuntza Sailak laugarren aldiz bildu du Segregazioaren aurkako Hezkuntza Itunaren Mahaia.
   
Topaketa IDarte Lanbide Heziketako ikastetxe publikoan egin da, Gasteizen, dotazioan zein baliabideetan punta-puntakoa den ikastetxe batean, eta euskal hezkuntza-sistemari eragiten dion izaera sozioekonomikoko eskola-segregazioaren arazoarekin zuzenean edo zeharka lotutako eragile ugari deitu dira bertara.

CC. OO. Irakaskuntzak, mahai honetako kide aktiboa den aldetik, Hezkuntza Sailak berak bultzatzen dituen helburu, egitura eta dinamikekin bat ez datorrela berretsi du.

Hezkuntza Eusko Jaurlaritza Sindikatuak Umeak Gizartea

