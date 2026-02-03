Será noticia: vacunas caducadas, día de San Blas y ERE en Tubos Reunidos
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 3 de febrero de 2026:
- Vacunas caducadas: El consejero Alberto Martínez comparecerá tras el Consejo de Gobierno para dar explicaciones sobre las vacunas caducadas. Por su parte, el lehendakari, Imanol Pradales, ha pedido perdón a las familias afectadas por la inoculación de vacunas caducadas y ha prometido hacer todo lo posible para "esclarecer responsabilidades" en el caso de que "fuera necesario".
- Día de San Blas: Las medidas para hacer frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa han obligado a numerosos ayuntamientos a adaptar la programación de ferias, certámenes y exhibiciones en toda Euskal Herria. Abadiño es uno de ellos. La localidad vizcaína acoge mañana la tradicional feria de San Blas y, en cumplimiento de la última orden del Gobierno Vasco, no habrá ganado bovino.
- ERE en Tubos Reunidos: Los comités de empresa de Amurrio y Trapagaran se reunieron en la planta vizcaína con el objetivo de fijar una postura común antes del primer encuentro formal con la dirección, pero la convocatoria de huelgas no ha salido adelante en Trapagaran.
Accidente con varios vehículos implicados en la N-1, en Lasarte-Oria, sentido Donostia
Un siniestro ocurrido a primera hora de la mañana está generando problemas de circulación en uno de los principales accesos a la capital guipuzcoana.
Caballos en lugar de bueyes, en la feria de San Blas de Abadiño
Debido a las medidas para hacer frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa, el Ayuntamiento ha tenido que adaptar la programación para buscar alternativas, entre otros, al tradicional concurso de arrastre de piedra con bueyes.
El Gobierno Vasco actualiza las medidas contra la Dermatosis Nodular Contagiosa
La presencia de ganado vacuno estará prohibida en ferias, certámenes y exhibiciones, si bien las diputaciones podrán autorizar excepcionalmente la presencia de ganado procedente de la misma explotación, cumpliendo una serie de requisitos. Esta medida posibilitaría la celebración de espectáculos de vaquillas y sokamuturras de carnaval en carnvales.
Envases realizados a base de hongos, una realidad cada vez más cercana
El Basque Biodesing Center de Güeñes lleva años investigando el micelio, un material que se consigue a base de hongos, resistente al agua y biodegradable, y que podría sustituir al plástico o a los cartones para fabricar envases.
La madre de uno de los bebés vacunados con dosis caducadas denuncia que le da “un poco de inseguridad” esta situación
La madre de uno de los bebés que recibió una dosis de la vacuna Hexavalente caducada lamenta que esta situación le genera “inseguridad”, ya que siempre ha pensado que Osakidetza lo hace todo bien. Asegura que le han pedido perdón y ya le han dado una cita para volver a vacunar al menor.
Atención al GPS: 6 carreteras vizcaínas cambian de nombre, incluida la A-8
Durante un tiempo conductores y navegadores tendrán que hacer un pequeño ejercicio de traducción mental. La antigua Variante Sur pasa a llamarse BI-10 y el corredor del Txorierri será BI-30, y atención porque los cambios no se limitan a estas vías.
Osakidetza prevé finalizar esta semana la revacunación de las personas que recibieron dosis caducadas
En el caso de la hexavalente, la gran mayoría de las 30 personas afectadas ya ha sido nuevamente inoculada o lo será entre hoy y mañana. Además, Osakidetza cree que finalizará esta semana la revacunación de la tetravalente y la triple vírica.
Un total de 80 personas recibieron la eutanasia en la CAV en 2025, un 62% más que un año antes
Las solicitudes de eutanasia fueron 120, frente a las 74 del año anterior.
Finalmente, sí habrá vaquillas en los carnavales de Tolosa
Tras la prohibición, por parte del Gobierno Vasco, de celebrar ferias con animales hasta finales de febrero, todo parecía indicar que este año no iba a haber vaquillas en los carnavales de Tolosa, ni tampoco sukamuturra, pero, finalmente, sí habrá.