Será noticia: vacunas caducadas, día de San Blas y ERE en Tubos Reunidos

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 3 de febrero de 2026:

- Vacunas caducadas: El consejero Alberto Martínez comparecerá tras el Consejo de Gobierno para dar explicaciones sobre las vacunas caducadas. Por su parte, el lehendakari, Imanol Pradales, ha pedido perdón a las familias afectadas por la inoculación de vacunas caducadas y ha prometido hacer todo lo posible para "esclarecer responsabilidades" en el caso de que "fuera necesario".

- Día de San Blas: Las medidas para hacer frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa han obligado a numerosos ayuntamientos a adaptar la programación de ferias, certámenes y exhibiciones en toda Euskal Herria. Abadiño es uno de ellos. La localidad vizcaína acoge mañana la tradicional feria de San Blas y, en cumplimiento de la última orden del Gobierno Vasco, no habrá ganado bovino.

- ERE en Tubos Reunidos: Los comités de empresa de Amurrio y Trapagaran se reunieron en la planta vizcaína con el objetivo de fijar una postura común antes del primer encuentro formal con la dirección, pero la convocatoria de huelgas no ha salido adelante en Trapagaran.





