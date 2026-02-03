TITULAR NAGUSIAK
Albiste izango dira: iraungitako txertoak, San Blas eguna eta EEEa Tubos Reunidosen

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

abadiño san blas azoka feria
San Blas azoka Abadiñon. Argazkia: EITB
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko otsailaren 3an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Iraungitako txertoak: Alberto Martínez sailburuak agerraldia egingo du Gobernu Kontseiluaren ondoren, iraungitako txertoei buruzko azalpenak emateko. Imanol Pradales presidenteak barkamena eskatu zien atzo iraungitako txertoek kaltetutako familiei, eta agindu du ahal duen guztia egingo duela "erantzukizunak argitzeko", "beharrezkoa balitz".

- San Blas eguna:  Dermatosi Nodular Kutsakorra (DNK) gaitzari aurre egiteko neurriak direla eta, Euskal Herri osoko azoketako eta festetako egitarauak moldatu egin behar izan dituzte tokian tokiko udalek. Abadiño da horietako bat. Bihar ospatuko dute San Blas eguna, eta Eusko Jaurlaritzaren agindua jarraituz, ez da abelgorririk egongo. Halere, topatu dute alternatiba, hutsunea betetzeko: zaldi-probak egingo dituzte idi-proben ordez, eta artzain txakurren erakustaldia ere izango da. 

- EEEa Tubos Reunidosen: Amurrioko eta Trapagarango lantegietako beharginen batzordeak Bizkaiko egoitzan bildu dira, otsailaren 9an zuzendaritzarekin egingo den lehen bileraren aurretik jarrera bateratua finkatzeko. Negoziazio mahaiko ordezkaritza adostu dute, baina, lanuzteei dagokienez, Amurrioko plantan bakarrik egingo dira. Trapagarango langileek ez dituzte babestu grebak.  

