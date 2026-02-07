El independentismo reúne a entre 8000-30 000 personas en la primera manifestación contra la gestión de Rodalíes de este sábado
Unas 8000 personas, según el Ayuntamiento de Barcelona, y 30 000 según cifras de los organizadores, han participado en la manifestación convocada este sábado a mediodía por la Assamblea Nacional Catalana (ANC) y el Consell de la República (CdRep) bajo el lema 'Prou! Única via: independència!', en protesta por la situación de Rodalies. La manifestación ha contado con el apoyo partidos políticos como Junts y ERC y la CUP.
En declaraciones a los periodistas, el presidente de la ANC, Lluís Llach, ha denunciado las "humillaciones que el Estado impone continuamente" a Cataluña, que, a su juicio, es objeto de "un trato colonial".
El presidente del Consejo por la República, Jordi Domingo, ha hecho énfasis en el déficit fiscal catalán, que ha situado en los 25.500 millones de euros anuales. Y por parte de Òmnium Cultural,el presidente, Xavier Antich, ha criticado la "discriminación y maltrato" hacia los catalanes que supone la falta de inversión en infraestructuras.
Por parte de Junts han asistido a la manifestación el secretario general, Jordi Turull, entre otros. Turull ha defendido que el "primer gesto" hacia los usuarios deberían ser los ceses de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, y del ministro de Transporte, Óscar Puente. Al Govern le ha pedido que "escoja entre Renfe o los ciudadanos".
Por parte de la CUP ha tomado la palabra el diputado Dani Cornellà, que ha denunciado que Cataluña "se cae a trozos" y que Rodalies es solo "la punta del iceberg".
En el caso de ERC ha asistido la vicesecretaria Laura Pelay, que ha acusado al Estado de provocar "la quiebra" del sistema ferroviario catalán. Ha pedido las dimisiones de Paneque y Puente, pero ha apuntado que ERC pone "soluciones sobre la mesa" y no se limita a protestar, en alusión al pacto con el Ejecutivo central que ha dado origen a la nueva empresa mixta, participada por Renfe y la Generalitatda.
Este mismo sábado por la tarde, a partir de las 17:00 horas, está prevista una nueva manifestación en la capital catalana convocada por plataformas de usuarios de transporte público, a la que ERC enviará a su presidente, Oriol Junqueras, y su secretaria general, Elisenda Alamany.
El Govern "entiende" el malestar por Rodalies y aboga por la política de las soluciones
El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha dicho que el gobierno catalán "entiende y respeta" el malestar que existe tras las manifestaciones por el deficiente servicio de Rodalies, pero ha defendido que debe conducirse hacia "la política de las soluciones" y no quedar solo en "frustración".
En una jornada de debate sobre el futuro del Eje Pirenaico, en Tremp (Lleida), Dalmau ha afirmado que con la frustración "no se arreglará nada".
Por ello, el gobierno catalán ha decidido "agarrar el toro por los cuernos" y ponerse manos a la obra para "arreglar de una vez por todas" las cercanías catalanas.
