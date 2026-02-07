KRISIA RODALIESEN

Independentismoak 8.000-30.000 pertsona inguru bildu ditu Rodalies tren zerbitzuaren egoera salatzeko lehen manifestazioan

Junts, ERC eta CUP alderdiek Paneque kontseilariaren eta Puente ministroaren dimisioa edo kargugabetzea eskatu dute. Arratsaldean beste manifestazio bat egongo da, garraio publikoen erabiltzaileek deituta.

manifestacion-anc-por-servicio-rodalies
Gaur goizean Bartzelonan egindako manifestazioaren irudia. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Milaka lagunek bat egin dute larunbat honetan, Assamblea Nacional Catalana (ANC) eta Consell de la Rep (CDrep) elkarteek  "Prou! Unica via: independencia!" lelopean Bartzelonan deitu duten manifestazioan, Rodaliesen egoera salatzeko. 8.000 pertsona izan dira Bartzelonako Udalaren arabera, eta 30.000 deitzaileen arabera. Junts, ERC eta CUPeko kideek ere parte hartu dute manifestazioan.

Lluis Llach ANCko presidenteak "Estatuak Kataluniari etengabe egiten dizkion umiliazioak" salatu ditu kazetariei egindako adierazpenetan.

Jordi Domingo Errepublikaren aldeko Kontseiluko presidenteak Kataluniako defizit fiskala kokatu du arazoaren jatorrian, urtean 25.500 milioi eurokoa dena.

Omnium Culturalen aldetik, Xavier Antich presidenteak ere gogor kritikatu du "kataluniarrenganako diskriminazioa eta tratu txarrak, azpiegituretan inbertsiorik ez egitearen ondorioz".

Juntsen aldetik, Jordi Turull idazkari nagusia izan da manifestazioan, besteak beste. Turullek defendatu du erabiltzaileekiko "lehen keinua" Silvia Paneque Lurralde kontseilariaren eta Oscar Puente Garraio ministroaren kargugabetzeak izan beharko liratekeela.

CUPen aldetik, Dani Cornella diputatuak hartu du hitza, eta Katalunia "zatika erortzen" ari dela eta Rodalies "icebergaren punta" baino ez dela salatu du.

ERCk Laura Pelay idazkariordea bidali du goizeko manifestazioara eta hark ere Panequeren eta Puenteren dimisioak eskatu ditu, baina ERCk "konponbideak mahai gainean" jartzen dituela eta ez dela protesta egitera mugatzen ere esan du, Espainiako Gobernuarekin egindako azken akordioari erreferentzia eginez (Renfek eta Generalitatak parte hartuko duten enpresa misto berria sortzea).

Larunbat arratsaldean bertan, 17:00etatik aurrera, beste manifestazio bat egingo da Kataluniako hiriburuan garraio publikoko erabiltzaileen plataformek deituta, oraingoan, eta ERCk Oriol Junqueras presidentea eta Elisenda Alamany idazkari nagusia bidaliko ditu bertara.

Kataluniako Gobernuak "ulertzen" du Rodaliesek eragindako ezinegona, eta konponbideen politikaren alde egin du

Albert Dalmau Generalitateko Presidentetzako kontseilariak esan du Kataluniako Gobernuak "ulertu eta errespetatu" egiten duela Rodaliesen zerbitzu eskasagatik dagoen ezinegona, baina ezinegona "konponbideen politikara" bideratu behar dela esan du, ez dela "frustrazioan" geratu behar.

Kataluniako Gobernuak "zezenari adarretatik heltzea" erabaki duela esan du, eta lanari ekitea, Rodaliesen egoera "behin betiko konpontzeko".

Adamuzeko eta Gelidako istripuetan gertatutakoa "erabat" argitzeko konpromisoa hartu du Puentek
Adifeko kontrol-zentroko softwarearen akats bat, asteleheneko Rodalies zerbitzuaren erorketaren jatorria
HUETOR TAJAR (GRANADA), 06/02/2026.- Vecinos achican agua en Huétor Tájar (Granada), uno de los municipios andaluces especialmente afectados por la borrasca Leonardo. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado este viernes que es posible que sea necesario ampliar el perímetro de evacuación tras el desalojo de la población de Grazalema (Cádiz) debido a los efectos del temporal, aunque la situación la determinarán los geólogos. EFE/ Miguel Ángel Molina
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Marta ekaitzak alertapean jarri du Estatuko hego-mendebaldea, euriteak, elurra, haizea eta olatuak tarteko

Leonardo depresioaren kolpea jaso ostean, Andaluzian eta Extremaduran euria gogotik egiten jarraituko du. Gaztela eta Leon eta Galizia ere alertapean izango dira, zaparradengatik, elurragatik eta kostaldeko arriskuagatik. Era berean, Madrilen eta Gaztela-Mantxan hainbat ibaik gainezka egin dezaketela eta, alerta ezarri dute. Asturiasen, azkenik, San Juan de la Arena herriko kai-muturrean desagertutako emakume baten bila ari dira.  

