Independentismoak 8.000-30.000 pertsona inguru bildu ditu Rodalies tren zerbitzuaren egoera salatzeko lehen manifestazioan
Junts, ERC eta CUP alderdiek Paneque kontseilariaren eta Puente ministroaren dimisioa edo kargugabetzea eskatu dute. Arratsaldean beste manifestazio bat egongo da, garraio publikoen erabiltzaileek deituta.
Milaka lagunek bat egin dute larunbat honetan, Assamblea Nacional Catalana (ANC) eta Consell de la Rep (CDrep) elkarteek "Prou! Unica via: independencia!" lelopean Bartzelonan deitu duten manifestazioan, Rodaliesen egoera salatzeko. 8.000 pertsona izan dira Bartzelonako Udalaren arabera, eta 30.000 deitzaileen arabera. Junts, ERC eta CUPeko kideek ere parte hartu dute manifestazioan.
Lluis Llach ANCko presidenteak "Estatuak Kataluniari etengabe egiten dizkion umiliazioak" salatu ditu kazetariei egindako adierazpenetan.
Jordi Domingo Errepublikaren aldeko Kontseiluko presidenteak Kataluniako defizit fiskala kokatu du arazoaren jatorrian, urtean 25.500 milioi eurokoa dena.
Omnium Culturalen aldetik, Xavier Antich presidenteak ere gogor kritikatu du "kataluniarrenganako diskriminazioa eta tratu txarrak, azpiegituretan inbertsiorik ez egitearen ondorioz".
Juntsen aldetik, Jordi Turull idazkari nagusia izan da manifestazioan, besteak beste. Turullek defendatu du erabiltzaileekiko "lehen keinua" Silvia Paneque Lurralde kontseilariaren eta Oscar Puente Garraio ministroaren kargugabetzeak izan beharko liratekeela.
CUPen aldetik, Dani Cornella diputatuak hartu du hitza, eta Katalunia "zatika erortzen" ari dela eta Rodalies "icebergaren punta" baino ez dela salatu du.
ERCk Laura Pelay idazkariordea bidali du goizeko manifestazioara eta hark ere Panequeren eta Puenteren dimisioak eskatu ditu, baina ERCk "konponbideak mahai gainean" jartzen dituela eta ez dela protesta egitera mugatzen ere esan du, Espainiako Gobernuarekin egindako azken akordioari erreferentzia eginez (Renfek eta Generalitatak parte hartuko duten enpresa misto berria sortzea).
Larunbat arratsaldean bertan, 17:00etatik aurrera, beste manifestazio bat egingo da Kataluniako hiriburuan garraio publikoko erabiltzaileen plataformek deituta, oraingoan, eta ERCk Oriol Junqueras presidentea eta Elisenda Alamany idazkari nagusia bidaliko ditu bertara.
Kataluniako Gobernuak "ulertzen" du Rodaliesek eragindako ezinegona, eta konponbideen politikaren alde egin du
Albert Dalmau Generalitateko Presidentetzako kontseilariak esan du Kataluniako Gobernuak "ulertu eta errespetatu" egiten duela Rodaliesen zerbitzu eskasagatik dagoen ezinegona, baina ezinegona "konponbideen politikara" bideratu behar dela esan du, ez dela "frustrazioan" geratu behar.
Kataluniako Gobernuak "zezenari adarretatik heltzea" erabaki duela esan du, eta lanari ekitea, Rodaliesen egoera "behin betiko konpontzeko".
