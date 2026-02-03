Trenbide-zerbitzuak
Adamuzeko eta Gelidako istripuetan gertatutakoa "erabat" argitzeko konpromisoa hartu du Puentek

Garraio eta Mugikortasun Iraunkorreko ministroak barkamena eskatu die Rodaliesen zerbitzuaren erabiltzaileei eta zerbitzuaren egoera azaldu du.

MADRID, 03/02/2026.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece este martes en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso para dar explicaciones sobre el accidente de Adamuz (Córdoba) y las demás recientes incidencias ferroviarias. EFE/ Rodrigo Jiménez
Oscar Puente Garraio eta Mugikortasun Iraunkorreko ministroa agerraldian. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Oscar Puente Garraio eta Mugikortasun Iraunkorreko ministroak Espainiako Gobernuaren konpromisoa adierazi du Adamuzeko (Kordoba) eta Gelidako (Bartzelona) tren-istripuetan gertatutakoa "erabat" argitzeko: "Kaltetuek egia ezagutzeko eskubidea dute, eta horrekin herritarrek gure trenbide-sisteman duten konfiantza berrezarri ahal izango dugu".

Ministroak agerraldia egin du astearte honetan, berak hala eskatuta, Diputatuen Kongresuko Garraio eta Mugikortasun Iraunkorraren Batzordean, bi istripuei buruzko informazioa emateko eta Kataluniako Rodalies zerbitzuaren egungo egoera azaltzeko.

Puentek Adamuzeko istripuaren inguruan ezagututako gertakariak errepasatu ditu, eta bi alderdi azpimarratu ditu: trenbideetako trenen zirkulazioa eten egin zela istripua gertatu zen unean bertan, eta "lehen unetik" jakin zutela bi trenek istripua izan zutela, eta hala jakinarazi zitzaiela larrialdi-zerbitzuei.

Ministroak gogora ekarri du, halaber, Ministerioa prest dagoela martxan dauden bi ikerketak egiten ari diren organoekin elkarlanean aritzeko: CIAF, istripuaren arrazoiak ikertzen dituena gomendioak ezartzeko eta trenbide-segurtasuna indartzeko, eta auzia izapidetzen ari den epaitegia, erantzukizun penalak zehazteko.

Azkenik, Madril eta Sevilla-Malaga arteko abiadura handiko zerbitzua berrezartzeari dagokionez, azpiegitura berreskuratzeko egiten ari diren lanak zehaztu ditu ministroak. Hala ere, adierazi duenez, "oraindik ezin da zerbitzua lehengoratzeko datarik eman, baldintza meteorologikoak direla eta".

Kataluniako Rodalies zerbitzua

Agerraldiaren bigarren zatian, ministroak Gelidako tren-istripuaz eta Rodalies zerbitzuaren egoeraz hitz egin du. Barkamena eskatu du Kataluniako herritarrak egunotan bizitzen ari diren egoeragatik, eta Kataluniako aldirietako sareak pairatzen dituen arazo "historikoak" gogoratu ditu, bai trazaduragatik, klima-aldaketaren ondorioekiko bereziki kaltebera delako eta horrek larriagotu egin duelako, bai aurreko gobernuen inbertsio-defizitagatik.

Istripua gertatu zenetik, Adifek 300 langile baino gehiago mobilizatu ditu Harry borraskak eragindako gorabeherak zaintzeko eta konpontzeko. Orain arte, 70 puntu inguru ikuskatu dituzte, eta horietatik 30 baino gehiago "arrisku handikoak" direla ondorioztatu dute, "ezpondak eta luizi potentzialeko eremuak" direlako, lurzoruaren egoera dela eta.

Halaber, Espainiako Gobernua 2020-2030 Rodalies Planaren bidez egiten ari den inbertsioei buruz hitz egin du. Azaldu duenez, plan horrek Ministerioak Katalunian trenbidean egiten duen inbertsioaren % 80 hartzen du, eta joan den astean iragarri zuten inbertsio globala 1.700 milioi euro handituko dela, azkenean 8.000 milioi eurotik gorakoa izango dena.

