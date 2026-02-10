Elisa Mouliaá sigue adelante con la acusación contra Errejón y pide ayuda a otras víctimas

La actriz ha considerado "deleznable" que la Fiscalía haya solicitado la absolución del ex diputado, después de que ella anunciara la retirada de la causa. Ha relatado que ha estado diez meses "presentando pruebas, cotejadas de mensajes" en los que cuenta que Errejón la "acosó", "humilló" e "invadió". Finalmente, ha pedido a otras víctimas que se personen en la causa "al menos de forma anónima".