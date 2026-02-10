VIOLENCIA MACHISTA
Elisa Mouliaá sigue adelante con la acusación contra Errejón y pide ayuda a otras víctimas

Elisa Mouliaá ante los medios de comunicación.
Euskaraz irakurri: Elisa Mouliaak aurrera jarraitzen du Errejonen aurkako akusazioarekin, eta laguntza eskatu die beste biktima batzuei
La actriz ha considerado "deleznable" que la Fiscalía haya solicitado la absolución del ex diputado, después de que ella anunciara la retirada de la causa. Ha relatado que ha estado diez meses "presentando pruebas, cotejadas de mensajes" en los que cuenta que Errejón la "acosó", "humilló" e "invadió". Finalmente, ha pedido a otras víctimas que se personen en la causa "al menos de forma anónima".

Errejón anuncia que no acudirá a recoger la apertura de juicio oral hasta que no se aclare si Mouliáa retiró acusación
