Errejón anuncia que no acudirá a recoger la apertura de juicio oral hasta que no se aclare si Mouliáa retiró acusación

Elisa Mouliaá ha convocado a las 12:00 horas de este mismo martes a los medios de comunicación "para comunicar su decisión sobre continuar o no en la acusación particular". Comparecerá junto a su abogado, Alfredo Arrién, después de informar este lunes que estaba "valorando qué decisión tomará finalmente".
(Foto de ARCHIVO) El ex portavoz de Sumar en el Congreso Iñigo Errejón sale de declarar en los juzgados de Plaza de Castilla, junto a su abogada, a 16 de enero de 2025, en Madrid (España). El juez que investiga al exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual le toma declaración como investigado, y a la actriz Elisa Mouliaá como denunciante. Los hechos denunciados por Mouliaá fueron en septiembre de 2021. Mateo Lanzuela / Europa Press 16/1/2025
El exdiputado Íñigo Errejón, a la salida de los Juzgados. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Errejonek ez du ahozko epaiketaren hasieraren jakinarazpena jasoko, Mouliaak salaketa erretiratu ote duen argitu arte
author image

EITB

Última actualización

El exdiputado Íñigo Errejón no acudirá este martes a los Juzgados de Plaza de Castilla a recoger la notificación de apertura de juicio oral en su contra por el presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá, que habría cometido una noche de octubre de 2021, según ha informado su defensa.

"Informamos de que, atendiendo a motivos de economía procesal y seguridad jurídica, que deben primar en todo procedimiento, Íñigo no acudirá", han destacado la defensa de Errejón en un comunicado.

El juez Adolfo Carretero citó a Errejón este martes, a partir de las 09:30 horas, para "emplazarle, requerirle y notificarle" la resolución por la que le sienta en el banquillo de los acusados.

Sin embargo, la actriz ha convocado a las 12:00 horas de este mismo martes a los medios de comunicación para "comunicar su decisión sobre continuar o no en la acusación particular". Mouliaá comparecerá junto a su abogado, Alfredo Arrién, después de informar este lunes que estaba "valorando qué decisión tomará finalmente".

Mouliaá pedía que Errejón fuera condenado a 3 años de cárcel y a pagarle 30 000 euros de indemnización por daños morales por presuntos abusos que habrían tenido lugar en octubre de 2021.

La Audiencia Provincial de Madrid se reunió el lunes para estudiar el recurso que presentó la defensa de Errejón contra su procesamiento por estos hechos. La propia Audiencia se dirigió al magistrado para pedirle que aclarase si había recibido el escrito por el que la actriz comunicó que renunciaba a la acusación, instándole a aclarar si había tomado alguna decisión al respecto.

Antes de esa comunicación, el magistrado había señalado que sí que había recibido el escrito de Mouliaá por el que retiraba su acusación, pero precisaba que carece de firma de abogado y procurador, "como es preceptivo". En cualquier caso, el procedimiento continuará por sus trámites al haberse dictado ya auto de apertura de juicio oral.

El juez consideró que "los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental".

