Errejonek ez du ahozko epaiketaren hasieraren jakinarazpena jasoko, Mouliaak salaketa erretiratu ote duen argitu arte

Elisa Mouliaak agerraldia egingo du gaur, asteartea, eguerdian, "akusazio partikularrean jarraitu ala ez iragartzeko". Alfredo Arrien abokatuarekin batera agertuko da kazetarien aurrean, atzo bertan "zer erabaki hartu aztertzen" ari zela jakinarazi ostean.

(Foto de ARCHIVO) El ex portavoz de Sumar en el Congreso Iñigo Errejón sale de declarar en los juzgados de Plaza de Castilla, junto a su abogada, a 16 de enero de 2025, en Madrid (España). El juez que investiga al exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual le toma declaración como investigado, y a la actriz Elisa Mouliaá como denunciante. Los hechos denunciados por Mouliaá fueron en septiembre de 2021. Mateo Lanzuela / Europa Press 16/1/2025

Iñigo Errejon diputatu ohia, epaitegietatik irteten. Artxiboko argazkia: Europa Press

EITB

Azken eguneratzea

Iñigo Errejon diputatu ohia ez da Madrilgo Plaza de Castilla epaitegietara joango astearte honetan, Elisa Mouliaa aktorearen aurkako ustezko sexu-eraso delituagatik ahozko epaiketa hasi izanaren jakinarazpena jasotzera. Salaketaren arabera, 2021eko urrian jazo omen zen sexu-eraso delitua.

"Jakinarazten dugu Iñigo ez dela joango, ekonomia prozesaleko eta segurtasun juridikoko arrazoiak direla eta", nabarmendu du Errejonen defentsak ohar batean.

Adolfo Carretero epaileak Errejon deitu zuen astearte honetan, 09:30etik aurrera, akusatuen aulkian esertzeko ebazpena jakinarazteko eta horren berri emateko.

Testuinguru horretan, Elisa Mouliaa aktoreak agerraldia egingo du gaur eguerdian, "akusazio partikularrean jarraitu ala ez iragartzeko". Alfredo Arrien abokatuarekin batera agertuko da kazetarien aurrean, atzo bertan "zer erabaki hartu aztertzen" ari zela jakinarazi ostean.

Mouliaak eskatu zuen Errejoni 3 urteko kartzela-zigorra eta 30.000 euroko kalte-ordaina ezartzea 2021eko urrian izandako ustezko gehiegikeriengatik.

Madrilgo Probintzia Auzitegia astelehenean bildu zen, Errejonen defentsak gertakari horiengatik egindako auzipetzearen aurka aurkeztutako helegitea aztertzeko. Auzitegiak berak magistratuarengana jo zuen, aktoreak akusazioari uko egiten ziola jakinarazteko idazkia jaso ote zuen argitzeko, eta horren inguruan erabakirik hartu ote zuen jakinarazteko eskatu zion.

Horren aurretik, magistratuak adierazi zuen jaso zuela Mouliaaren idazkia, akusazioa erretiratzeko, baina abokatuaren eta prokuradorearen sinadurarik ez zuela zehaztu zuen, "nahitaezkoa den bezala". Nolanahi ere, prozedurak bere izapideekin jarraituko du, ahozko epaiketa irekitzeko epaia eman baita.

Epailearen ustez, ustezko gehiegikerien zantzuak ageri dira, eta "ikertuaren bertsioak, aditu-frogak eta dokumentu-frogak ez dituzte erabat hutsaldu".

Matxismoa Indarkeria matxista Espainia Epaiketak Delituak Gizartea

