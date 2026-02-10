INDARKERIA MATXISTA
Elisa Mouliaak aurrera jarraituko du Errejonen aurkako akusazioarekin, eta laguntza eskatu die beste biktimei

18:00 - 20:00
Elisa Mouliaá komunikabideen aurrean.


EITB



Aktorearen hitzetan "arbuiagarria da" Fiskaltzak diputatu ohiaren absoluzioa eskatu izana, Mouliaak auzitik irtetea erabaki ostean. Azaldu duenez, hamar hilabetez egon da Errejonek "jazarri, umiliatu eta inbaditu" zuela "frogatzen".  Errejonen beste biktima batzuei auzian "gutxienez modu anonimoan" agertzeko eskatu die.

Errejonek iragarri du ez dela ahozko epaiketaren hasiera jasotzera joango Mouliáak akusazioa erretiratu zuen argitu arte
Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Espainia Epaiketak Gizartea

