Será noticia: Derbi en directo en EITB, ERE en Tubos Reunidos y reunión Trump-Netanyahu

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 11 de febrero de 2026:

- La semifinal de Copa entre el Athletic y la Real Sociedad en directo: EITB ofrecerá hoy en directo la eliminatoria de semifinales entre el Athletic y la Real Sociedad en ETB1, ETBOn y en kirolakeitb.eus. El partido de ida de la semifinal de Copa será esta noche, a partir de las 20:40 horas, mientras que el partido de vuelta será el 4 de marzo en Anoeta.

- ERE en Tubos Reunidos: El comité de Tubos Reunidos de Amurrio descartó ayer una huelga indefinida y ha ha acordado la convocatoria de cinco jornadas de paro de 24 horas, coincidiendo con las fechas de las reuniones previstas con la dirección, y de 4 horas para varios días de febrero y marzo, en respuesta al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la empresa en esta fábrica y en la de Trapagaran (Bizkaia), que plantea 301 despidos.

- Reunión Trump-Netanyahu: El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha llegado a Washington para una nueva visita oficial con el presidente de EE. UU., Donald Trump. Antes de esta reunión, Netanyahu ha recibido información "actualizada" de las negociaciones con Irán.