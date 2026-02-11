Albiste izango dira: Derbia zuzenean EITBn, Enplegu erregulazio espedientea Tubos Reunidosen eta Trump-Netanyahu bilera
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko otsailaren 11an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Athletic eta Realaren arteko Kopako finalerdia zuzenean: EiTBk zuzenean eskainiko du gaur Athletic eta Realaren arteko finalerdietako kanporaketa en ETB1en, ETBOn eta kirolakeitb.eus webgunean Kopako finalerdiko joaneko partida gaur gauean izango da, 20:40tik aurrera.
- Enplegu erregulazio espedientea Tubos Reunidosen: Amurrioko Tubos Reunidoseko batzordeak greba mugagabea baztertu eta mobilizazioen egutegi bat adostu zuen atzo. Erabaki dute 24 orduko bost lanuzte egitea, zuzendaritzarekin aurreikusitako bileren datekin bat etorriz, eta 4 ordukoak otsaileko eta martxoko zenbait egunetan, enpresak fabrika horretan eta Trapagarango fabrikan aurkeztutako enplegu-erregulazioko espedienteari erantzunez. Espediente horretan, 301 kaleratze proposatzen dira.
- Trump-Netanyahu bilera: Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa Washingtonera iritsi da Donald Trump AEBko presidentearekin bisita ofiziala egiteko. Bilera honen aurretik, Netanyahuk Iranekin egiten ari diren negoziazioen informazio "eguneratua" jaso du.
Zure interesekoa izan daiteke
Bilbo eta Santander arteko tren zerbitzua eten dute, trenbidean zuhaitz bat erori delako
Zirkulazioa etenda dago Traslaviña eta Karrantza artean, lehen orduan izandako gorabeheraren ondorioz, eta ez da inor zauritu.
Errepideak moztuta, ibaiak gainezka, argi-mozketak... Andaluziak borrasken ondorioak pairatzen jarraitzen du
Bizilagun askok egunak daramatzate etxetik kanpora; oraindik 3.500 lagun daude kiroldegietan edo hoteletan. Etxera itzuli ahal izan direnek lokatza eta ura aurkitu dituzte nonahi.
Lezaman hilik aurkitutako gizonaren ustezko hiltzailea atxilotu dute Bilbon
Biktima 60 urteko Barakaldoko bizilaguna zen. Joan zen ostiralean aurkitu zuten hilik Lezamako Ganguren gainaren inguruan.
Epaiketan, bederatzi gaztek ziurtatu dute euren entrenatzaileak, Osasunako ikuskatzaile ohiak, sexu-mezuak bidaltzen zizkiela
Errioxako Auzitegiak auzipetuaren aurkako lehen saioa egin du astearte honetan, 16 urtetik beherakoei sexu-abusuak egitea egotzita.
Yala Nafarroak otsailaren 21ean kalera irteteko deia egin du Palestina ahaztu ez dadin
Manifestazioa 17:00etan egingo dute, Iruñean, Israelgo Estatuaren zigorgabetasuna salatzeko. Egun horretan Osasunaren eta Real Madrilen partidara joango diren zaleek ere manisfestaziora joateko aukera izango dutela azpimarratu du elkarteak.
Elisa Mouliaak aurrera jarraituko du Errejonen aurkako akusazioarekin, eta laguntza eskatu die beste biktimei
Aktorearen hitzetan "arbuiagarria da" Fiskaltzak diputatu ohiaren absoluzioa eskatu izana, Mouliaak auzitik irtetea erabaki ostean. Azaldu duenez, hamar hilabetez egon da Errejonek "jazarri, umiliatu eta inbaditu" zuela "frogatzen". Errejonen beste biktima batzuei auzian "gutxienez modu anonimoan" agertzeko eskatu die.
Arartekoak kritikatu du zezenketen legeak ez dituela adingabeengan sortzen dituen eraginak kontuan hartzen
Arauak sokamuturra, errekortariak edo entzierroak bezalako ospakizunei buruz dihardu, betiere 16 urtetik beherakoentzat badira eta tutoreen baimena behar badute.
Euskadiko biztanleen % 10,2 atzerritar nazionalitatekoak dira eta % 14 atzerrian jaioak
Zehazki, iazko urtarrilean 226.367 biztanlek zuten atzerritar nazionalitatea Euskadin, hau da, biztanleria osoaren % 10,2; 2024ko urtarrilean baino hiru hamarren gehiago, eta Espainiako Estatuko % 14,1eko batezbestekoaren azpitik.
35 urteko preso bat hil da Arabako espetxean
Espetxeetako egoera salatzeko, elkarretaratzea deitu du Salhaketa elkarteak datorren ostiralerako, 12:30ean, Gasteizko Andre Maria Zuriaren plazan.