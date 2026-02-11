TITULAR NAGUSIAK
Albiste izango dira: Derbia zuzenean EITBn, Enplegu erregulazio espedientea Tubos Reunidosen eta Trump-Netanyahu bilera

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Beñat Turrientes y Iñigo Ruiz de Galarreta pugnan por un balón durante el derbi disputado entre el Athletic y la real Sociedad el 1 de febrero de 2026.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko otsailaren 11an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Athletic eta Realaren arteko Kopako finalerdia zuzenean: EiTBk zuzenean eskainiko du gaur Athletic eta Realaren arteko finalerdietako kanporaketa en ETB1en, ETBOn eta kirolakeitb.eus webgunean Kopako finalerdiko joaneko partida gaur gauean izango da, 20:40tik aurrera.

- Enplegu erregulazio espedientea Tubos Reunidosen: Amurrioko Tubos Reunidoseko batzordeak greba mugagabea baztertu eta mobilizazioen egutegi bat adostu zuen atzo. Erabaki dute 24 orduko bost lanuzte egitea, zuzendaritzarekin aurreikusitako bileren datekin bat etorriz, eta 4 ordukoak otsaileko eta martxoko zenbait egunetan, enpresak fabrika horretan eta Trapagarango fabrikan aurkeztutako enplegu-erregulazioko espedienteari erantzunez. Espediente horretan, 301 kaleratze proposatzen dira.

- Trump-Netanyahu bilera: Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa Washingtonera iritsi da Donald Trump AEBko presidentearekin bisita ofiziala egiteko. Bilera honen aurretik,  Netanyahuk Iranekin egiten ari diren negoziazioen informazio "eguneratua" jaso du. 

Donald Trump Benjamin Netanyahu Industria Gizartea

