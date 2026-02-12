Esclarecida en Navarra una oleada de robos por “alunizaje” en bares

La Policía Foral y la Guardia Civil han esclarecido una serie de robos con fuerza cometidos mediante el método del “alunizaje” en establecimientos hosteleros de Navarra, en el marco de la operación conjunta Raigón-Kinder. La investigación ha permitido vincular dos asaltos en Murieta y Ancín con la sustracción y posterior incendio de vehículos utilizados para perpetrar los hechos.

Las pesquisas se iniciaron tras la denuncia por el robo de una furgoneta en Los Arcos, que esa misma noche fue empleada para empotrarla contra un bar y sustraer máquinas de juego y su recaudación. El vehículo apareció días después calcinado. El análisis del modus operandi permitió relacionar este caso con otros robos similares en la Comunidad foral.

La operación policial se ha saldado con cuatro personas detenidas e investigadas como presuntas autoras de robos con fuerza, robo y uso de vehículo a motor, daños, incendio y simulación de delito, entre otros. Una de ellas ha ingresado en prisión provisional en el Centro Penitenciario de Pamplona.

En total, se han esclarecido tres robos en establecimientos hosteleros, dos en Navarra y uno en La Rioja, además de un robo en una nave agrícola y tres incendios de vehículos sustraídos. El valor de lo robado asciende a entre 8000 y 9000 euros, mientras que los daños materiales rondan los 25 000 euros.