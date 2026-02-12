Hainbat tabernatan izandako lapurretak argitu dituzte Nafarroan
Foruzaingoak eta Guardia Zibilak lau pertsona atxilotu dituzte Foru Erkidegoan hiru lapurreta egiteagatik eta ibilgailuak lapurtu eta erretzea egotzita.
Foruzaingoak eta Guardia Zibilak Nafarroako ostalaritzako establezimenduetan “alunizaje” metodoaren bidez egindako zenbait lapurreta argitu dituzte, Raigon-Kinder operazio bateratuaren baitan. Ikerketari esker, Murietan eta Antzinen izandako bi lapurreta eta horiek egiteko erabilitako ibilgailuen lapurreta eta ondorengo sutea argitu dituzte.
Los Arcosen furgoneta bat lapurtu zutela salatu ostean abiatu zen ikerketa; izan ere, gau horretan bertan, furgoneta hori erabili zuten taberna batean sartu eta makinak eta dirua lapurtzeko. Ibilgailua egun batzuk geroago kiskalita agertu zen. Erabilitako lapurreta moduari esker, Foru Erkidegoan izandako antzeko beste lapurreta batzuekin lotu zuten kasua.
Polizia operazioan lau pertsona atxilotu eta ikertu dituzte, besteak beste, indarrez egindako lapurretak, ibilgailu motorduna erabiltzea, kalteak, sutea eta delitu itxurak egitea leporatuta. Horietako bat behin-behineko espetxealdian sartu dute Iruñeko espetxean.
Guztira, hiru lapurreta argitu dituzte ostalaritzako establezimenduetan, bi Nafarroan eta bat Errioxan, baita nekazaritza-nabe batean egindako lapurreta bat eta lapurtutako hiru ibilgailuren suteak ere. Lapurtutakoaren balioa 8.000 eta 9.000 euro artekoa da, eta kalte materialak, berriz, 25.000 euro ingurukoak.
Eusko Legebiltzarrak "ikasle kalteberen banaketa bidezkoagoa" lortzeko bidean aurrera egiteko eskatu du
Ganberak EAJren eta PSE-EEren zuzenketa bat onartu du, eskola plangintza eta zonifikazioa indartzearen alde egiten duena, eskola inklusiboagoa bultzatzeko. PPren ekimena atzera bota dute, baita Sumarren osoko zuzenketa bat ere.
Festa lehertu da Tolosan, sei eguneko jaiei hasiera emanez
Txilabak soinean jantzita eman diote hasiera inauteriei eta gaurtik aurrera festak ez du etenik izango datorren asteartera arte.
Hondarribitik Errege Kopako finalera Sevillara joateko hegaldiak, 800 euroan
Hegaldien prezioak gora egin du eta partidara joan ahal izateko eskala luzeei edo egun bat lehenago bidaiatu beharrari egin behar diote aurre zaleek, hegaldi-metabilatzaile baten arabera.
Albiste izango dira: 150 km/h arteko haizea, inauterietako txupinazoa Tolosatik eta Osoko Bilkura Legebiltzarrean
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Behin-behinean aske utzi dute Gernika-Lumon bikotekidea hiltzea egotzita atxilotutako emakumea
54 urteko emakumea asteazken honetan atxilotu zuten, 2025eko azaroaren 22an senarra hil zuelakoan. Epailearen aurrera joan ostean, epaitegiak behin-behinean aske uztea agindu du.
Auto-pilaketak eta arazo txikiak errepideetan lehen orduan, haize-bolada zakarren ondorioz
Gainera, Gipuzkoan zuhaitzak erori dira eta luizi txikiak izan dira bigarren mailako errepide-sarean. Trafiko Sailak arretaz gidatzeko eskatu du, haize zakarra dabilelako.
Donostiako epaitegi batek baliogabetu egin du Gipuzkoako Aldundiko administrarien plaza guztietan euskararen C2 profila eskatzea
CCOO sindikatuaren hitzetan, epaiaren oinarria da eskaintza horretako plazen % 100ean profil hori eskatzeak “desproportzionaltasuna” eragiten duela.
Ipar Euskal Herriko hainbat tren-zerbitzu etenda egongo dira bihar, Nils ekaitza dela eta
SNCF tren-konpainiak jakinarazi duenez, Hendaia eta Akize eta Baiona eta Puyoo artean ez da tren-zerbitzurik izango bihar goiz osoan, eta Baiona eta Donibane Garazi lotzen dituen linea, berriz, ostiral goizera arte egongo da etenda.
Irungo alarde tradizionaleko bi buruk dimisioa eman dute, kapitainetako bati jarritako zigorrak eragin duen ika-mikaren ondorioz
Kantinera batek barne-salaketa bat aurkeztu zuen kapitainetako baten kontra, jokabide desegokia egotzita. Araldearen Batzordeak zigorra ezarri zion horregatik, baina zenbait kapitain eta unitate-buruk erabakia errefusatu dute.