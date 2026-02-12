Lapurretak

Hainbat tabernatan izandako lapurretak argitu dituzte Nafarroan

Foruzaingoak eta Guardia Zibilak lau pertsona atxilotu dituzte Foru Erkidegoan hiru lapurreta egiteagatik eta ibilgailuak lapurtu eta erretzea egotzita.

 

 

EITB

Foruzaingoak eta Guardia Zibilak Nafarroako ostalaritzako establezimenduetan “alunizaje” metodoaren bidez egindako zenbait lapurreta argitu dituzte, Raigon-Kinder operazio bateratuaren baitan. Ikerketari esker, Murietan eta Antzinen izandako bi lapurreta eta horiek egiteko erabilitako ibilgailuen lapurreta eta ondorengo sutea argitu dituzte.

Los Arcosen furgoneta bat lapurtu zutela salatu ostean abiatu zen ikerketa; izan ere, gau horretan bertan, furgoneta hori erabili zuten taberna batean sartu eta makinak eta dirua lapurtzeko. Ibilgailua egun batzuk geroago kiskalita agertu zen. Erabilitako lapurreta moduari esker, Foru Erkidegoan izandako antzeko beste lapurreta batzuekin lotu zuten kasua.

Polizia operazioan lau pertsona atxilotu eta ikertu dituzte, besteak beste, indarrez egindako lapurretak, ibilgailu motorduna erabiltzea, kalteak, sutea eta delitu itxurak egitea leporatuta. Horietako bat behin-behineko espetxealdian sartu dute Iruñeko espetxean.

Guztira, hiru lapurreta argitu dituzte ostalaritzako establezimenduetan, bi Nafarroan eta bat Errioxan, baita nekazaritza-nabe batean egindako lapurreta bat eta lapurtutako hiru ibilgailuren suteak ere. Lapurtutakoaren balioa 8.000 eta 9.000 euro artekoa da, eta kalte materialak, berriz, 25.000 euro ingurukoak.

Foruzaingoa Nafarroa Gizartea

