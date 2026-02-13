El juez del caso Errejón descarta archivar y cita al exdiputado el 17 de febrero
El juez Adolfo Carretero ha descartado archivar la causa contra el exdiputado Íñigo Errejón, al que ha citado el próximo 17 de febrero para notificarle la apertura de juicio oral por el presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá que habría cometido una noche de octubre de 2021.
El magistrado dice en su auto que "no ha lugar al sobreseimiento" y confirma que tiene "por no ratificada" la renuncia de Mouliaá, que sigue "ostentando la figura de acusación particular en el presente procedimiento".
Estaba previsto que el instructor notificase de forma personal a Errejón la apertura de juicio oral en su contra el pasado martes. Sin embargo, el magistrado suspendió por "seguridad jurídica" la citación hasta que la actriz aclarase si renunciaba o no a seguir acusando al que fuera portavoz de Sumar.
Unos días antes, la actriz comunicó a través de sus redes sociales que retiraba su acusación contra Errejón asegurando que no era "una retractación", sino "un límite", y explicaba que tomaba la decisión porque "ninguna otra víctima ha dado el paso" y se siente "sola sosteniendo todo".
Sin embargo, y después de conocer que la Fiscalía solicitaba la absolución de Errejón en su escrito de conclusiones provisionales, Mouliaá anunció ante los medios de comunicación que volvería a acusar al exdiputado, calificando de "deleznable" la actuación del Ministerio Público.
Un día antes, la Audiencia Provincial de Madrid se reunió para deliberar sobre el recurso que presentó Errejón pidiendo archivar la causa. El exdiputado, en concreto, solicitó que se dejase sin efecto la resolución por la que el magistrado le procesó. El tribunal tiene todavía que pronunciarse al respecto.
Te puede interesar
Gobierno Vasco y Gobierno de Navarra activan los planes de vialidad invernal este sábado
Además de fuertes chubascos, se espera que la cota de nieve pueda bajar de los 800 metros en el este de Álava. En la zona de Pirineos de Navarra se prevén nevadas a los 500 metros.
La lluvia no ha podido con las ganas de fiesta de centenares de escolares en Bilbao
La lluvia ha obligado a suspender el tradicional desfile por las calles de Bilbao que varios centros escolares suelen celebrar cada año. Han trasladado la fiesta a los soportales de la Plaza Nueva donde han bailado al ritmo de la txaranga y han podido disfrutar de un chocolate caliente.
Fallece un hombre de 73 años en un accidente de tráfico en Tudela
El siniestro se ha producido en la carretera NA-134, cuando el coche en el que circulaba el fallecido se ha salido de la vía y ha chocado contra un edificio a su paso por Tudela.
Desfiles y disfraces llenarán las calles de varias localidades de Euskal Herria durante el fin de semana
La lluvia podría suspender o condicionar algunas de las actividades programadas, pero el tiempo no será un impedimento para disfrutar de la fiesta.
El cáncer, primera causa de muerte por enfermedad en menores, deja cada año 60-70 nuevos casos en Euskadi
Osakidetza desarrolla en la actualidad 64 proyectos de investigación en oncología pediátrica y sitúa la supervivencia en el 80-85 %. Las leucemias suponen el 30 % y concentran los avances en medicina de precisión
Detenidas cuatro personas en una pelea en Bilbao y otra trasladada al hospital de Basurto
La Policía Municipal ha acudido sobre las dos de la madrugada a la calle Barrenkale del Casco Viejo por unas agresiones entre varios hombres. Las mismas fuentes han indicado que se desconoce el motivo por el que ha comenzado esta pelea, en la que uno de los implicados ha tenido que ser trasladado al hospital de Basurto en una ambulancia.
Muere una mujer en Barcelona por el temporal de viento y la borrasca Oriana mantiene en alerta a Cataluña y Andalucía
La mujer fallecida se encontraba ingresada en el hospital de Vall d'Hebron.
Detienen a un hombre en Pamplona acusado de organizar viajes en patera de Marruecos a la Península
Al detenido se le imputa un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Las autoridades marroquíes, por su parte, le acusan de facilitar la emigración clandestina.
Condenan a cuatro años de prisión al agresor sexual del aparcamiento de la plaza de Cataluña de San Sebastián
Además de la citada pena de cárcel, deberá cumplir una medida de ocho años de alejamiento de la mujer, durante los que tampoco podrá comunicarse con ella, y compensar a la perjudicada con 8000 euros.