El juez del caso Errejón descarta archivar y cita al exdiputado el 17 de febrero

El juez Adolfo Carretero ha descartado archivar la causa contra el exdiputado Íñigo Errejón, al que ha citado el próximo 17 de febrero para notificarle la apertura de juicio oral por el presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá que habría cometido una noche de octubre de 2021.



El magistrado dice en su auto que "no ha lugar al sobreseimiento" y confirma que tiene "por no ratificada" la renuncia de Mouliaá, que sigue "ostentando la figura de acusación particular en el presente procedimiento".



Estaba previsto que el instructor notificase de forma personal a Errejón la apertura de juicio oral en su contra el pasado martes. Sin embargo, el magistrado suspendió por "seguridad jurídica" la citación hasta que la actriz aclarase si renunciaba o no a seguir acusando al que fuera portavoz de Sumar.



Unos días antes, la actriz comunicó a través de sus redes sociales que retiraba su acusación contra Errejón asegurando que no era "una retractación", sino "un límite", y explicaba que tomaba la decisión porque "ninguna otra víctima ha dado el paso" y se siente "sola sosteniendo todo".



Sin embargo, y después de conocer que la Fiscalía solicitaba la absolución de Errejón en su escrito de conclusiones provisionales, Mouliaá anunció ante los medios de comunicación que volvería a acusar al exdiputado, calificando de "deleznable" la actuación del Ministerio Público.



Un día antes, la Audiencia Provincial de Madrid se reunió para deliberar sobre el recurso que presentó Errejón pidiendo archivar la causa. El exdiputado, en concreto, solicitó que se dejase sin efecto la resolución por la que el magistrado le procesó. El tribunal tiene todavía que pronunciarse al respecto.