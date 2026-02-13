Indarkeria matxista
Epaileak Errejonen kontrako auzia artxibatzea baztertu du eta otsailaren 17rako deitu du

Magistratuak autoan dioenez "ez dago auzia ixteko arrazoirik" eta argitu du ez daukala Elisa Mouliaa auzitik erretiratu izanaren agiri ofizialik eta beraz, "akusazio partikularraren figura" izaten jarraitzen duela hark. 

(Foto de ARCHIVO) El ex portavoz de Sumar en el Congreso Iñigo Errejón sale de declarar en los juzgados de Plaza de Castilla, junto a su abogada, a 16 de enero de 2025, en Madrid (España). El juez que investiga al exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual le toma declaración como investigado, y a la actriz Elisa Mouliaá como denunciante. Los hechos denunciados por Mouliaá fueron en septiembre de 2021. Mateo Lanzuela / Europa Press 16/1/2025
Errejón, 2025eko urtarrilean, epaitegitik aterata. Europa Press-eko artxiboko argazkia.
Agentziak | EITB

Adolfo Carretero epaileak errefusatu egin du Iñigo Errejon diputatu ohiaren kontrako auzia artbixatzea eta otsailaren 17rako deitu du ahozko epaiketa zabalduko diola jakinarazteko, 2021eko urrian Elisa Mouliaaren kontrako sexu-eraso bat leporatuta. 

Magistratuak autoan dioenez "ez dago auzia ixteko arrazoirik" eta argitu du ez daukala Elisa Mouliaa auzitik erretiratu izanaren agiri ofizialik eta beraz, "akusazio partikularraren figura" izaten jarraitzen duela hark.

Epaileak Errejoni ahozko epaiketa martxan jartzea zihoala notifikatzea joan den astearerako zegoen aurreikusita. Baina magistratuak "segurtasun juridikoagatik" bertan behera utzi zuen, aktoreak argitu arte Sumarreko bozeramaile zenaren kontrako prozedurari eusten zion ala ez

Izan ere, egun batzuk lehenago, Mouilaak sare sozialen bidek jakinarazi zuen Errejonen kontrako prozeduratik erretiratzen zela, ziurtatuz, hori bai, horrek ez zuela esan nahi akusazioetan atzera egiten zuenik, baizik eta "muga" bat jarri nahi zuela. Gaineratu zuenez, erabaki hori hartu zuen "beste ezein biktimak ez duelako salatzeko pausoa eman" eta "bakarrik" sentitzen zela "denari aurre egiteko". 

Hala ere, Fiskaltzak, behin-behineko ondorioen idatzian Errejonen absoluzioa eskatzen zuela jakin orduko,  Mouliaak hedabideen aurrean azaldu zuen diputatu ohiaren kontrako prozeduran jarraituko zuela. "Mespretxagarri" jo zuen Ministerio Publikoaren jokabidea. 

Egun bat lehenago, Errejonek auzia artxibatzeko egindako eskaera aztertzeko bildu zen Madrilgo Probintzia Auzitegia. Diputatu ohiak, zehazki, magistratuan prozesatu zueneko ebazpena baliogabetzeko eskatu zion. Auzitegiak ez du oraindik horren inguruko erabakirik jakinarazi. 

Indarkeria matxista Madril Gizartea

