Epaileak Errejonen kontrako auzia artxibatzea baztertu du eta otsailaren 17rako deitu du
Magistratuak autoan dioenez "ez dago auzia ixteko arrazoirik" eta argitu du ez daukala Elisa Mouliaa auzitik erretiratu izanaren agiri ofizialik eta beraz, "akusazio partikularraren figura" izaten jarraitzen duela hark.
Adolfo Carretero epaileak errefusatu egin du Iñigo Errejon diputatu ohiaren kontrako auzia artbixatzea eta otsailaren 17rako deitu du ahozko epaiketa zabalduko diola jakinarazteko, 2021eko urrian Elisa Mouliaaren kontrako sexu-eraso bat leporatuta.
Magistratuak autoan dioenez "ez dago auzia ixteko arrazoirik" eta argitu du ez daukala Elisa Mouliaa auzitik erretiratu izanaren agiri ofizialik eta beraz, "akusazio partikularraren figura" izaten jarraitzen duela hark.
Epaileak Errejoni ahozko epaiketa martxan jartzea zihoala notifikatzea joan den astearerako zegoen aurreikusita. Baina magistratuak "segurtasun juridikoagatik" bertan behera utzi zuen, aktoreak argitu arte Sumarreko bozeramaile zenaren kontrako prozedurari eusten zion ala ez.
Izan ere, egun batzuk lehenago, Mouilaak sare sozialen bidek jakinarazi zuen Errejonen kontrako prozeduratik erretiratzen zela, ziurtatuz, hori bai, horrek ez zuela esan nahi akusazioetan atzera egiten zuenik, baizik eta "muga" bat jarri nahi zuela. Gaineratu zuenez, erabaki hori hartu zuen "beste ezein biktimak ez duelako salatzeko pausoa eman" eta "bakarrik" sentitzen zela "denari aurre egiteko".
Hala ere, Fiskaltzak, behin-behineko ondorioen idatzian Errejonen absoluzioa eskatzen zuela jakin orduko, Mouliaak hedabideen aurrean azaldu zuen diputatu ohiaren kontrako prozeduran jarraituko zuela. "Mespretxagarri" jo zuen Ministerio Publikoaren jokabidea.
Egun bat lehenago, Errejonek auzia artxibatzeko egindako eskaera aztertzeko bildu zen Madrilgo Probintzia Auzitegia. Diputatu ohiak, zehazki, magistratuan prozesatu zueneko ebazpena baliogabetzeko eskatu zion. Auzitegiak ez du oraindik horren inguruko erabakirik jakinarazi.
Zure interesekoa izan daiteke
Euriak ez du ehunka ikasleren festarako gogoa desagerrarazi Bilbon
Euriaren ondorioz, bertan behera utzi behar izan dute urtero hainbat ikastetxek Bilboko kaleetan zehar egin ohi duten desfilea. Jaia Plaza Barriko arkupeetara eraman dute, eta txarangaren erritmoan dantzatu eta txokolatea hartuta berotu dira bertan.
73 urteko gizon bat hil da Tuteran izandako istripu batean
Ezbeharra NA-134 errepidean gertatu da. Istripuan hil den gizona gidatzen ari zen autoa bidetik atera da eta etxe bat jo du.
Desfileak eta mozorroak izango dira nagusi hainbat herritan asteburuan egingo diren inauterietako ekitaldietan
Baliteke euriaren eraginez programatutako hainbat ekitaldi bertan behera geratzea. Dena den, euria ez da ondo pasatzeko oztopo izango.
Minbizia da adin txikikoen gaixotasunagatiko lehen heriotza-kausa, eta urtero 60-70 kasu berri eragiten ditu Euskadin
Gaur egun, Osakidetza 64 ikerketa-proiektu garatzen ari da onkologia pediatrikoan, eta biziraupena % 80-85ean dago.
Lau gizon atxilotu dituzte Bilbon izandako borroka batean, eta beste bat Basurtuko ospitalera eraman dute
Udal iturriek baieztatu dutenez, 02:00ak aldera joan dira Udaltzaingoaren patruilak Barrenkalera, borroka baten abisua jaso ondoren. Oraindik ez dute argitu zerk piztu duen gizonezkoen arteko liskarra.
Emakume bat hil da Bartzelonan haize denboralearen ondorioz, eta Oriana borraskak alertan jarri ditu Katalunia edota Andaluzia
Hildako emakumea Vall d 'Hebroneko ospitalean zegoen.
Gizon bat atxilotu dute Iruñean, Marokotik Penintsularako patera bidaiak antolatzea egotzita
Atxilotuari atzerriko herritarren eskubideen aurkako delitua egozten diote Estatuan. Marokoko agintariek, berriz, emigrazio klandestinoa errazteagatik bilatzen zuten.
Lau urteko espetxe zigorra ezarri diote Donostiako Katalunia plazako aparkalekuan emakume bat bortxatu zuen gizonari
Aipatutako espetxe-zigorraz gain, zortzi urteko urruntze-neurria bete beharko du, eta epe horretan ezingo da emakumearekin harremanetan jarri, eta kaltetuari 8.000 euro ordaindu beharko dizkio.
Eusko Legebiltzarrak "ikasle kalteberak bidez kokatzea" lortzeko bidean aurrera egiteko eskatu du
Ganberak EAJren eta PSE-EEren zuzenketa bat onartu du, eskola plangintza eta zonifikazioa indartzearen alde egiten duena, eskola inklusiboagoa bultzatzeko. PPren ekimena atzera bota dute, baita Sumarren osoko zuzenketa ere.