Muere una mujer en Barcelona por el temporal de viento y la borrasca Oriana mantiene en alerta a Cataluña y Andalucía
Una mujer de 46 años ha muerto esta noche debido a las heridas provocadas al caerle encima el techo de una nave industrial en Barcelona durante el temporal de viento extremo que azota buena parte de Cataluña. La mujer fallecida se encontraba ingresada en el hospital de Vall d'Hebron.
Según ha informado el Departamento de Salud de la Generalitat, nueve personas han sido ingresadas en distintos centros sanitarios de la comunidad, donde la borrasca Nils ha dejado 86 heridos y las rachas de viento han superado los 100 kilómetros por hora en numerosos puntos.
Alerta naranja por lluvias en Andalucía, por viento en Cataluña
Tras el paso de la borrasca Nils llega Oriana, que ha obligado a activar avisos y alertas en varios puntos de la península.
Están en alerta naranja Andalucía, por lluvia y viento; Asturias, por nevadas; y Cataluña, la Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha y Murcia, por viento, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En concreto, Aemet ha decretado el aviso naranja por lluvias en Grazalema (Cádiz), donde se prevén acumulados de hasta 180 litros por metro cuadrado en 24 horas, mientras que en Granada, Jaén y Málaga estará vigente el aviso amarillo por precipitaciones. Además, se activará el aviso naranja por viento en Almería.
Por otra parte, el servicio de Emergencias 112 Andalucía, ha enviado mensajes Es-Alert a 22 municipios de Cádiz, Málaga y Sevilla ante el aviso meteorológico por lluvias intensas y persistentes previstas para este viernes, 13 de febrero, por la borrasca Oriana.
En este sentido, las autoridades piden a la ciudadanía extremar la prudencia y evitar desplazamientos por carretera y no cruzar nunca zonas anegadas.
